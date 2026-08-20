Vynikající hermelínová pomazánka s vejci a opečenou šunkou: Nic krémovějšího jste ještě nejedli

jsem dlouho podceňovala, přiznávám bez vytáček. Brala jsem je jako nouzové řešení na chleba, nic víc. Pak jsem jednou na chalupě udělala Pomazánky s opečenou šunkou a červenou cibulí a bylo po názoru. hermelínovou verzi Krémová, voňavá, s jemnou hořkostí hermelínu, kterou stáhne jogurt a hořčice. U nás doma zmizela mísa ještě dřív, než jsem si stihla dojíst svůj krajíc. Opečení cibule a šunky udělá hodně
Na tomhle receptu je nejsympatičtější právě ten krok s pánví.
Syrovou cibuli do podobné pomazánky dát můžete, ale výsledek bývá ostrý a trochu nevyrovnaný. Když se červená cibule krátce opeče na másle, změkne, zesládne a k tomu chytí lehce šunka křupavé okraje. V hotové směsi pak tenhle detail udělá víc, než by se zdálo.
Můj tip: Žloutky z natvrdo uvařených vajec rozmačkejte vidličkou ještě teplé, hned po oloupání. Do základu pak zapadnou mnohem hladčeji a nevzniknou v něm nepříjemné hrudky. Studené žloutky se drolí a krém už pak nemá tak pěknou strukturu. Recept na krémovou hermelínovou pomazánku s vejci a opečenou šunkou
Z jedné dávky je velká mísa, počítejte
zhruba pro čtyři až šest porcí podle toho, jak štědře mažete. Hodí se na , ale stejně dobře i jako rychlá svačina k pivu. snídani Celková délka přípravy: cca 45 minut (včetně chlazení) Ingredience k přípravě
Základ pomazánky: 4 vejce natvrdo uvařená 100 g pomazánkového másla 100 g bílého jogurtu 1 lžička plnotučné hořčice pár kapek citronové šťávy sůl a čerstvě mletý pepř
Co opečeme na pánvi: 100 g šunky (nakrájené na kostky) 1/2 červené cibule 1 lžíce másla
Sýrová složka: 1 hermelín (středně vyzrálý) Postup přípravy lahodné hermelínové pomazánky s opečenou šunkou
1. Vejce uvařte natvrdo. Dejte je do studené vody, přiveďte k varu a nechte vařit
10 až 11 minut. Potom je přelijte studenou vodou a chvilku počkejte, oloupou se snáz. Jakmile je zbavíte skořápky, rozkrojte je a žloutky vyloupejte do větší mísy. Je lepší, když jsou ještě teplé – s pomazánkovým máslem se spojí hladce a bez zbytečných hrudek.
2. Ke žloutkům přidejte
100 g pomazánkového másla a 100 g bílého jogurtu. Vše promíchejte vidličkou nebo lžící, až vznikne jednolitý krémový základ. Jogurt tady dělá dvě věci: zjemní konzistenci a přidá lehkou svěžest, která hermelínu sedí.
3. Vmíchejte
lžičku plnotučné hořčice, přidejte čerstvě mletý pepř a jen lehce osolte. Sůl zatím nepřehánějte. Hermelín i šunka už jsou samy o sobě slané, dosolit můžete až na konci.
4.
Hermelín nakrájejte na menší kostky, asi centimetr velké. Přidejte je do mísy ke krémové směsi a promíchejte. Část kousků se rozmělní a propojí se se základem, část zůstane viditelná. A právě to pomazánce prospívá. Foto: Cooky.cz, Krémová hermelínová pomazánka s vejci a opečenou šunkou. Jednoduchá věc, která má v sobě něco neodolatelného
5. Na řadu přijde pánev. Na
lžíci másla rozehřáté na středním plameni orestujte půlku červené cibule nakrájenou nadrobno. Stačí 3 až 4 minuty, aby změkla a zavoněla. Potom přidejte šunku nakrájenou na kostky a opékejte ještě 4 až 5 minut, dokud okraje nezačnou lehce zlátnout. Nechte vychladnout. Horká směs by krémový základ zbytečně rozředila.
6. Bílky z uvařených vajec nakrájejte na kostky a přidejte do mísy. Pomazánce dodají objem i trochu pevnější, jemně žvýkavou strukturu, která se s krémovým základem dobře potká.
Celerovo-mrkvová pomazánka s žervé a majonézou: Svěží rychlovka na pečivo i jednohubky
7. Přidejte vychladlou šunku s cibulí a zakápněte
pár kapkami citronové šťávy. Opatrně promíchejte, ne moc prudce, aby zůstaly kousky hermelínu i bílků vidět. Nakonec ochutnejte a případně dosolte.
8. Pomazánku přikryjte fólií a dejte ji na
20 až 30 minut do lednice. Chutě se propojí a směs lehce zpevní, takže půjde lépe mazat. Podávejte na čerstvém chlebu nebo na tmavém pečivu, s trochou čerstvě mletého pepře navrch. Tipy redakce: Výběr hermelínu: Do pomazánky se osvědčuje spíš středně vyzrálý hermelín s pevnější bílou kůrkou. Přezrálý kus s výrazným čpavkovým aroma by chuť přebil. Kůrku neodstraňujte, je jedlá a v pomazánce udělá dobrou službu i texturou. Jogurt nebo zakysaná smetana: Bílý jogurt lze bez potíží nahradit zakysanou smetanou nebo crème fraîche. Pomazánka bude o něco hutnější a méně kyselá, ale pořád krémová. Skladování: V dobře uzavřené nádobě v lednici vydrží pomazánka 2 až 3 dny. Před podáváním ji nechte chvíli při pokojové teplotě. Po vytažení z lednice bývá zbytečně tuhá a chuť hermelínu se projeví naplno až po povolení. Variace s česnekem: Kdo chce výraznější verzi, může přidat jeden stroužek česneku prolisovaný rovnou do základu se žloutky. S hermelínem se spojí velmi dobře a pomazánka dostane pikantnější tón, který ocení hlavně ti, kdo mají rádi nakládané hermelíny.
Cottage-vajíčková pomazánka je lehká a blesková svačina plná bílkovin
Poctivá škvarková pomazánka s čerstvými rohlíky a pikantní okurkou. Poctivá hospodská klasika
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedia