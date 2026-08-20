Nejmenší hrad světa hledá nového majitele. Neobvyklá stavba je znovu na prodej

Kdo si jako dítě představoval, že jednou bude bydlet na hradě, měl na mysli pravděpodobně něco většího. Novogotická miniatura v hamburské čtvrti Poppenbüttel nabízí 71 metrů čtverečních obytné plochy, zhruba tolik co větší dvoupokojový byt. Jenže k těm 71 metrům patří dvanáctimetrová věž, soukromá kaple, rytířský sál pro padesát lidí, terasa s venkovním barem, vlastní molo na řece Alsteře a parkový pozemek o rozloze přes tři tisíce metrů čtverečních.
Hrad, který nikdy nebyl hradem
Burg Henneberg nevznikl ve středověku. Postavil ho v letech 1884–1887 hamburský obchodník Albert Henneberg jako zmenšeninu durynského hradu v měřítku 1:4. Inspiroval se jmennou podobností s hraběcím rodem von Henneberg, ačkoli skutečné rodové spojení neexistovalo. Šlo o módní záležitost; v 19. století si zámožné měšťanské rodiny nechávaly v krajinářských parcích stavět novogotické okrasné stavby, umělé ruiny označované jako folly.
A Henneberg svou iluzi dotáhl důsledně. Pro stavbu nechal navršit patnáctimetrový umělý kopec. Do zdiva byly záměrně vysekány falešné praskliny, aby objekt působil starobyle. Výsledek dodnes klame; na první pohled vypadá Burg Henneberg jako pozůstatek středověké fortifikace zasazený do parku Marienhof, dnes známého jako Hennebergpark.
Co kupující skutečně získá
Aktuální inzerát nabízí objekt jako „romantické zámecké sídlo v exkluzivní poloze u Alstery“. Při bližším pohledu na čísla se ale ukazuje, jak specifická je tato nemovitost:
Obytná plocha: 71 m², věžní pokoj, koupelna s mramorovým obkladem, vytápění tepelným čerpadlem Reprezentační prostory: rytířský sál (23 m²), galerie (20 m²), kaple s oddacím oprávněním Venkovní zázemí: terasa 80 m² s barem, molo, čtyři parkovací stání Pozemek: 3 137 m² parkové zeleně s přímým přístupem k Alsteře
Při prostém přepočtu vychází cena na zhruba 388 tisíc korun za metr čtvereční obytné plochy. To je číslo, které dává smysl jedině tehdy, když si člověk uvědomí, že nekupuje byt, ale raritní památku se zavedeným kulturním a eventovým provozem.
Současní majitelé Helge a Petra Hagerovi převzali objekt v roce 2013 a investovali do něj kolem 12,5 milionu korun. Od roku 2014 tu pořádají koncerty, výstavy a civilní svatby; podle
NDR přivítali přes 60 tisíc návštěvníků, uzavřelo se tu kolem 150 sňatků a odehrálo přes 550 koncertů.
VIDEO Proč je hrad na prodej podruhé
Poprvé se Burg Henneberg objevil na trhu v roce 2024, tehdy za přibližně 47,5 milionu korun. Prodej se neuzavřel. Důvod nikdo veřejně nekomentoval, ale kombinace vysoké ceny, miniaturní obytné plochy a krajně atypického využití dává tušit, proč se kupec nenašel.
Nyní se objekt vrací za 27,5 milionu korun, tedy se slevou přes 40 procent. Hagerovi uvádějí „soukromé důvody“. K ceně je třeba připočítat provizi 3,75 procenta plus DPH, což znamená dalších zhruba 1,2 milionu korun navíc.
A pak je tu památková ochrana. Objekt je zapsaný v hamburské Denkmalliste jako „zřícenina hradu typu folly“. Nový vlastník musí počítat s tím, že výraznější stavební zásahy podléhají památkovému dohledu. Zda bude muset zachovat veřejný kulturní provoz v současném rozsahu, otevřené zdroje výslovně neříkají; zavedený model ale představuje nejsilnější ekonomický scénář, jak objekt provozovat.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Jana Šrámčíková