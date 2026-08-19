Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Úřad NASA vybral jako Astronomický snímek dne fotografii z Jizerských hor

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jako Astronomický snímek dne americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) publikoval fotografii českého autora Jakuba Kuřáka Perseidy z Persea. Snímek vznikl časosběrně během necelého týdne a ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce v Jizerských horách, sdělil Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.
Úřad NASA vybral jako Astronomický snímek dne fotografii z Jizerských hor

Úřad NASA vybral jako Astronomický snímek dne fotografii z Jizerských hor

Zdroj: Liberecká Drbna
Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Liberecký mladík zmešká start extraligy. Pérez si v přípravném zápase zlomil nohu
Liberecký mladík zmešká start extraligy. Pérez si v přípravném zápase zlomil nohu
Srnečka v nesnázích. Zvíře uvázlo hlavou v plotě
Srnečka v nesnázích. Zvíře uvázlo hlavou v plotě

Nejen u požárů a nehod zasahují v Libereckém kraji hasiči. Některé výjezdy se týkají také pomoci zvířatům,...

Vlastník sklářské Preciosy Ludvík Karl slaví osmdesátiny
Vlastník sklářské Preciosy Ludvík Karl slaví osmdesátiny

Podnikatel Ludvík Karl patří ke známým osobnostem Libereckého kraje, kde platí za jednoho z největších...

Bezpečněji do školy: Jablonec chystá zklidnění dopravy na Žižkově Vrchu
Bezpečněji do školy: Jablonec chystá zklidnění dopravy na Žižkově Vrchu

Ranní doprava před ZŠ Pasířská by měla být klidnější, přehlednější, a především bezpečnější pro děti....

KVÍZ: Poznáte, jaké filmy a kde se točily v Libereckém kraji?
KVÍZ: Poznáte, jaké filmy a kde se točily v Libereckém kraji?

Liberecký kraj patří mezi nejvyhledávanější filmové lokace v České republice. Unikátní architektura...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.