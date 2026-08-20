Tenhle zvyk z 80. let české seniorky pořád opakují. Neví, že si tím zbytečně přidávají 10 let v obličeji

Deset let je číslo z titulků a málokdo je uvidí na hodinkách. Ale pár let navíc plus dojem únavy a přísnosti, to už je škoda. A přitom za tím stojí jediný pohyb ruky, který se spoustě žen zafixoval před čtyřiceti lety a od té doby ho opakují každé ráno.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Kajalka, která patřila do každé kabelky
Osmdesátá léta milovala výrazné oči. Černá kajalová tužka se tehdy vedla po horní i dolní linii oka a hodně žen si ji domalovávalo i na vnitřní okraj spodního víčka, aby byl pohled co nejdramatičtější. Byl to poznávací znak celé dekády.
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Na mladé, napnuté pleti to fungovalo skvěle. Oko dostalo rám, obličej získal výraz a všechno sedělo přesně tak, jak mělo.
Jenže ruka si to zapamatovala. A tenhle konkrétní tah tužkou dnes v Česku dělá spousta žen dál, i když se jim mezitím obličej změnil.
Foto: Freepik.com Proč stejná linka dnes oko zavírá
Kůže kolem očí je nejtenčí na celém obličeji a s léty se ztenčuje ještě víc. Ztrácí pružnost, horní víčko pomalu klesá a ve vnějším koutku se objevují jemné vrásky.
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Tmavý rámeček vedený dokola pak dělá pravý opak toho, co má. Oko opticky zmenší a pohled uzavře, protože ho ze všech stran stáhne dovnitř. Sytě černá k tomu přidá tvrdý kontrast, který každou vrásku kolem oka jenom vykreslí.
Výsledek v zrcadle nepůsobí výrazně. Působí unaveně a trochu přísně, takže obličej opravdu vypadá starší, než je.
Tužka jen nahoře a o dva tóny měkčí
Řešení je jednodušší, než by čekala. Linku veďte pouze podél horních řas a spodní víčko nechte být. Samotná černá se dá vyměnit za tmavě hnědou, grafitovou, kouřově šedou nebo švestkovou, protože tyhle odstíny oko zvýrazní bez tvrdosti.
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Kreslení tenké linky má svůj trik. Zvedněte bradu a přitom se dívejte dolů do zrcadla. Víčko se tím napne, takže tužka jde vést přesně u kořínků řas a linka vyjde tenká napoprvé.
Foto: Freepik.com Světlo do koutku a stín o kousek výš
Když už spodní víčko zůstalo bez černé, vyplatí se ho projasnit. Do vnitřního koutku patří světlejší stín a na spodní vnitřní linku světlá tělová tužka. Oko tím okamžitě získá otevřenější a odpočatější výraz.
Druhý krok se týká očních stínů. Přirozená rýha víčka s věkem klesá, a pokud stín naneseme přímo do ní, oko vizuálně zavřeme. Matný stín položený o kousek výš, než rýha leží, pohled naopak nadzvedne.
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Dohromady jsou to tři drobné změny u zrcadla. Zabere to stejně času jako obvykle a rozdíl je vidět hned první den.
Foto: Shutterstock.com
Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.dotyk.cz/magazin/ocni-make-up-zeny-nad-50/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/oci-liceni-stiny-60/, https://www.vlasta.cz/krasa/liceni-oci-50-projasneni-pohledu-zvyrazneni-oka-jak-skryt-vrasky-linky/, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-nejcastejsi-chyby-v-liceni-u-zen-po-padesatce-40437470, https://www.prozeny.cz/clanek/8-chyb-ktere-vas-zbytecne-delaji-starsi-kterou-pri-liceni-delate-vy-36443, https://grapesmag.cz/beauty/na-vysluni-se-vraci-dramaticky-ocni-make-up-z-80-let-naucime-vas-ho-krok-za-krokem/, https://zena-in.cz/clanek/prichazi-liceni-ve-stylu-80-let