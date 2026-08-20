Syn Plekance a Vondráčkové na nové fotce: čtrnáctiletý Matyáš je už vyšší než jeho matka

Zpěvačka, která své děti ukazuje veřejnosti jen výjimečně, tentokrát udělala výjimku, jež stojí za pozornost. Nejde totiž jen o běžný letní snímek z dovolené. Na fotce stojí vedle ní teenager, jehož proporce a výška připomínají spíš mladého muže než kluka, kterého si většina lidí pamatuje z ojedinělých rodinných momentek. Ještě v lednu 2025 Vondráčková sdílela nenápadný záběr obou synů se zmrzlinou, útulný, dětský, bezstarostný. O rok a půl později je kontrast až zarážející.
Návrat do Montrealu po osmi letech
Letní prázdniny 2026 začaly pro Vondráčkovou a její syny Matyáše a Adama v Kanadě. Konkrétně v Montrealu, kam se zpěvačka podle Blesku vrátila po osmi letech. Není to náhodná turistická zastávka. Montreal byl jejím domovem po celou dobu manželství s hokejistou Tomášem Plekancem. Oba synové se tam narodili, prožili tam první roky života.
Návrat na místa, kde rodina fungovala jako celek, a kde se nakonec rozpadla, má svou váhu. Vondráčková se syny procházela po známých ulicích, navštívila bazén, kde starší Matyáš předvedl plavecký talent. Žádné velké gesto, spíš tiché znovuobjevování míst, která pro ně mají osobní historii.
Z Kanady do Kalifornie
Z Montrealu pokračovala trojice do Spojených států, konkrétně do oblasti Los Angeles. Program měl jasně zážitkový charakter, součástí byla i návštěva slavných filmových studií Warner Bros. Ta mimochodem neleží přímo v Hollywoodu, jak se často uvádí, ale v sousedním Burbanku na adrese 3400 Warner Blvd. Drobný detail, ale vypovídá o tom, že Vondráčková synům skládá prázdniny promyšleně, kombinace nostalgie v Kanadě a filmového dobrodružství v Kalifornii.
Celá trasa naznačuje, že kluci vyrůstají primárně v českém prostředí, ale Kanada i Severní Amerika pro ně zůstávají živou součástí rodinné mapy. Vondráčková sama v lednovém podcastu U tabule na Streamu mluvila o zkušenostech s českým i zahraničním vzdělávacím systémem a o tom, že syny vede ke sportu, čtení a samostatnosti. Prázdninový itinerář tomu odpovídá, žádné ležení u hotelového bazénu.
Proměna, kterou nečekáte
Zpátky k té fotce. Matyáš na ní působí jako vyrostlý teenager se štíhlou, sportovní siluetou. Vizuálně připomíná spíš otce, vyšší postava, hokejový typ. Přesné centimetry z fotky samozřejmě nevyčteme, ale jedno je zjevné: syn matku přerostl a dětský výraz nahradil dospívající klid.
Vondráčková k proměně veřejně nic nekomentovala. Ale právě v tom je její dlouhodobý styl. Syny ukazuje tak zřídka, že každý sdílený snímek funguje jako časová značka. Ještě začátkem roku 2025 TV Nova psala o „výjimce“, když zpěvačka zveřejnila rodinnou fotku. Srpnový snímek z léta 2026 je další takovou výjimkou, a tentokrát na něm stojí někdo, koho byste na první pohled za jejího syna nepoznali.
Dvě rodiny, dvě dovolené
Zatímco Vondráčková se syny křižovala Severní Ameriku, Tomáš Plekanec trávil jaro 2026 s partnerkou Lucií Šafářovou a jejich dětmi Oliverem a Leontýnkou na Martiniku. Šafářová popisovala džungli, černé pláže, botanickou zahradu i kajaky, aktivní cestovatelský program, ne resort. Obě rodiny si v tomhle překvapivě sedí: zážitky před pohodlím, pohyb před leností.
Pro Matyáše a Adama to znamená, že vyrůstají v prostředí, kde cestování a aktivní trávení času patří k normálu na obou stranách. Ať už s mámou v Montrealu, nebo s tátou v Karibiku.
Jedna prázdninová fotka zachytila něco, co slovy popisovat nemusíte. Čtrnáctiletý kluk, který stojí vedle své matky a dívá se na svět z vyšší perspektivy. Doslova.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta