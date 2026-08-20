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Syn Plekance a Vondráčkové na nové fotce: čtrnáctiletý Matyáš je už vyšší než jeho matka

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Lucie Vondráčková na sociální síti sdílela prázdninovou fotku se syny, a čtrnáctiletý Matyáš na ní matku zřetelně přerostl.
Syn Plekance a Vondráčkové na nové fotce: čtrnáctiletý Matyáš je už vyšší než jeho matka

Syn Plekance a Vondráčkové na nové fotce: čtrnáctiletý Matyáš je už vyšší než jeho matka

Zdroj: Nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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