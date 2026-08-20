Stál v každé koupelně za minulého režimu, pak skončil ve sběrném dvoře. Kdo ho má dodnes, dostane za něj i 500 Kč

Byl lehký, pořádně hlučný a svým podlouhlým tvarem připomínal spíš pistoli než kosmetickou pomůcku. Přesto ho po revoluci většina rodin bez váhání odvezla do sběrného dvora a pořídila si modernější kousek. Dneska po něm pátrají lidé, kteří sbírají československý design, a za pěkný exemplář jsou ochotní sáhnout hlouběji do peněženky.
Fén, který navrhl „Josef Lada českého designu”
Řeč je o elektrickém vysoušeči vlasů ETA typ EM 521. Jeho tvar vymyslel v roce 1956 průmyslový výtvarník Stanislav Lachman, muž, kterému se pro jeho vliv na podobu českých domácností přezdívá Josef Lada českého designu. Za život připravil přes dvanáct set návrhů spotřebičů a naprostá většina z nich se opravdu vyráběla.
Lachman byl kromě výtvarníka i schopný technik. Rozuměl tomu, jak přístroje uvnitř fungují, takže mu dobře padly do ruky a vydržely sloužit dlouhé roky. Výrobky podle jeho návrhů posbíraly osm zlatých medailí na brněnském veletrhu a mířily do zhruba osmdesáti podniků po celém tehdejším Československu.
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Na fénu EM 521 je pozoruhodná hlavně jeho výdrž na trhu. Jeho tvar zůstal přes tři desetiletí skoro beze změny a vyráběl ho nejdřív novoborský podnik, později ostravské družstvo Zlatník. Během té doby přišlo jen pár drobných úprav, třeba jiná přívodní šňůra nebo vypínač, a poslední kusy sjížděly z linky ještě na začátku devadesátých let.
Není divu, že ho znal skoro každý. Vysoušeč patřil k základní výbavě naprosté většiny socialistických domácností a stál v koupelnách napříč republikou. Paradoxně se o jeho nástupce postaral sám Lachman. Koncem šedesátých let uvedl novější verzi, jenže ta se neprosadila a lidé zůstali věrní staré osvědčené podobě.
Proč zrovna tenhle spotřebič skončil ve sběru
Když do obchodů po roce 1989 dorazily tišší a výkonnější zahraniční fény, starý plastový vysoušeč najednou působil zastarale. Spousta lidí ho odnesla do sběrného dvora mezi elektroodpad a víc nad tím nepřemýšlela. Právě proto jsou dnes zachovalé kusy vzácnější, než by člověk u tak rozšířeného spotřebiče čekal.
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Sběratelé československého průmyslového designu ho ale nikdy neodepsali. Pro ně je EM 521 malý pomník doby, kdy měly promyšlený tvar i obyčejné přístroje a stál za nimi konkrétní výtvarník.
Kolik dnes za starý fén dostanete
Cena se odvíjí hlavně od stavu a kompletnosti. Obyčejný funkční retro fén se na bazarech prodává za 100 až 200 Kč, ale u legendárního typu 521 jdou částky výš. Za zachovalý, nerozbalený kousek kompletní s doplňky prodejci žádají zhruba 500 Kč. To už je sběratelská cena, jakou by za obyčejný použitý spotřebič nikdo nedal.
Zachovalé retro spotřebiče mají dnes mezi sběrateli svou cenu a čím dál častěji se objevují na bazarech i blešácích. Ilustrační foto. Zdroj: Oğuz Kandemir / Pexels.
Hodnotu zvedá hlavně originální krabice, návod a takzvaný paragon, tedy dobová účtenka. U jednoho dochovaného exempláře z ní jde vyčíst, že se fén na začátku osmdesátých let prodával kolem 250 Kčs. Kdo tedy doma najde kompletní a neprasklý kousek, drží v ruce věc, jejíž cena v korunách se od té doby zhruba zdvojnásobila.
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Cenové úrovně přehledně shrnuje následující tabulka:
Stav a situace Cena Obyčejný funkční retro fén na bazaru 100 až 200 Kč Zachovalý nerozbalený kus s doplňky kolem 500 Kč Dobová prodejní cena na začátku 80. let kolem 250 Kčs Jak poznáte, že máte doma poklad
Charakteristický je podlouhlý plastový tvar s mřížkou na odvětrávání a stojánkem, na který se dal fén postavit. Sběratelé nejvíc oceňují kusy:
bez prasklin, se zachovalou barvou, se stále funkčním motorkem. Přečtěte si také: Odborníci varují: srovnali pečení v troubě a v horkovzdušné fritéze. Výsledky odhalily tichého žrouta elektřiny, kterého má doma skoro každý
Než tedy příště vyklidíte půdu nebo starou koupelnovou skříňku, prohlédněte si každý plastový spotřebič pořádně. Klidně se může stát, že mezi harampádím leží kousek, po kterém milovníci retra pošilhávají.
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Lachman, https://liberec.rozhlas.cz/jeho-tvorbu-jsme-doma-mivali-asi-vsichni-pred-100-lety-se-narodil-prumyslovy-8598616, https://elektro.bazos.cz/inzeraty/retro-fen/, https://aukro.cz/legendarni-retro-fen-typ-em-521-posledni-vystaveni-6958667564, https://blog.aukro.cz/eta_design/, https://www.eta.cz/tadyjedoma/retro/stanislav-lachman-prukopnik-ceskeho-tvaroveho-vyvoje-a-designu-vyrobku-eta/