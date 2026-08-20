Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Vodní kámen v toaletě nemusíte drhnout agresivní chemií. Babiččina metoda potřebuje dvě suroviny

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vodní kámen jsou usazeniny uhličitanu vápenatého a hořečnatého, které se vysrážejí z tvrdé vody.
Vodní kámen v toaletě nemusíte drhnout agresivní chemií. Babiččina metoda potřebuje dvě suroviny

Vodní kámen v toaletě nemusíte drhnout agresivní chemií. Babiččina metoda potřebuje dvě suroviny

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Podlahové topení dostává konkurenci. Nenápadné lišty mohou vytápět místnost efektivněji
Podlahové topení dostává konkurenci. Nenápadné lišty mohou vytápět místnost efektivněji
Žádný pozlacený unikát ani muzejní exponát. Obyčejné autíčko z dob vašeho dětství se prodává i za 100 000 korun
Žádný pozlacený unikát ani muzejní exponát. Obyčejné autíčko z dob vašeho dětství se prodává i za 100 000 korun

. Je to Matchbox No.30b Magirus-Deutz Crane Truck, sedm centimetrů dlouhý model jeřábu, který továrna...

Levandule ze semínek vykvete až druhý rok. Z řízků už letos v létě. Rozdíl je v jednom kroku, který většina zahrádkářů neudělá
Levandule ze semínek vykvete až druhý rok. Z řízků už letos v létě. Rozdíl je v jednom kroku, který většina zahrádkářů neudělá

Levandule patří na našich zahradách mezi nejoblíbenější bylinky vůbec. Existuje nepřeberné množství druhů....

Psí demence postihuje každého čtvrtého psa nad jedenáct let. Veterináři doporučují levný doplněk, který ji zpomalí
Psí demence postihuje každého čtvrtého psa nad jedenáct let. Veterináři doporučují levný doplněk, který ji zpomalí

Zhruba 28 % psů ve věku 11–12 let vykazuje známky kognitivní dysfunkce. Většina majitelů je přitom nikdy...

Rajčata i okurky žloutnou kvůli stejné chybě. Česneková směs za 12 Kč to zastaví
Rajčata i okurky žloutnou kvůli stejné chybě. Česneková směs za 12 Kč to zastaví

Žlutý list na rajčeti má nejméně čtyři různé příčiny, a jen některé z nich vyžadují postřik.

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.