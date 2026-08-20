Turisté ho míjejí kvůli známějším místům. Malebné italské jezero zůstává téměř tajným tipem

Lago del Turano se táhne zhruba deset kilometrů mezi apeninskými hřebeny v provincii Rieti, v severovýchodním cípu Lazia. Kolem břehů stojí čtyři malé obce (Castel di Tora, Colle di Tora, Ascrea a Paganico Sabino) a dohromady tvoří mikroregion, kde se potkává středověký kámen s tyrkysovou vodou ve výšce 536 metrů nad mořem. Žádné trajektové linky, žádné promenády s butikovými obchody, žádná železniční stanice přímo u břehu. Právě tahle absence velkého turistického aparátu dělá z Turana místo, které se hodí pro rychlý únik z římského vedra do vesnic, kde se život měří na stovky obyvatel.
Jezero, které postavili kvůli povodním a elektřině
Turano není přírodní jezero. Přehradní hráz se projektovala už v roce 1916 a dokončena byla v roce 1938, účelem bylo vyrábět elektřinu a chránit Pianu di Rieti před povodněmi řeky Turano. Pod hladinou zmizely selské domy a osada Colle Piccolo; její obyvatelé se přestěhovali výš a založili dnešní Colle di Tora. Nad jezerem dodnes ční opuštěné Antuni s renesančním Palazzo del Drago a poustevnou San Salvatore. Vesnice nezačala zanikat až kvůli válečnému poškození v roce 1944, jak se někdy uvádí, přehrada jí už předtím odřízla hospodářské zázemí a ztížila přístup. Dnes se Antuni navštěvuje přes organizované komentované prohlídky, které zajišťuje spolek
Camminando Con.
Castel di Tora, hlavní „brána“ k jezeru, má podle sdružení
I Borghi più Belli d’Italia kolem tří set obyvatel. To číslo říká víc než jakýkoli marketingový slogan o „skrytém klenotu“. Tři sta lidí znamená pár restaurací, hrstku apartmánů a rytmus, ve kterém se večer zavírá brzy. Co tam jde dělat, a co ne
Turano není jezero pro ty, kdo chtějí italskou verzi Balatonu s aquaparkem. Je to místo pro pomalý letní den s jasným scénářem:
Koupání – voda je vhodná ke koupání, v Colle di Tora funguje obecní pláž La Spiaggetta s bezbariérovým přístupem. Na vodě – kajaky, kánoe, paddleboardy a šlapadla si půjčíte na místě. Člun THIORA – stoprocentně elektrický, částečně napájený fotovoltaikou. Hodinová plavba s audioprůvodcem v italštině a angličtině startuje z plovoucí platformy pod mostem v Castel di Tora. Člun byl slavnostně spuštěn 31. července 2025 jako součást projektu financovaného z italského Plánu obnovy (PNRR). Nejjistější je koupit lístek předem na webu Vivi Turano; pokud zbývají místa, dá se zaplatit i na pontonu 15–60 minut před vyplutím. Pěšky a na kole – okolní přírodní rezervace Monte Navegna e Monte Cervia nabízí výšlapy i trasy pro e-bike. Rybaření – v Laziu potřebujete sportovní licenci typu B (sazba 29,13 €), doklad totožnosti a regionální „tesserino segna catture“. Pro sezonu 2026 platí doplňující opatření Regione Lazio s druhovými mírami a hájením, takže před lovem je nutné zkontrolovat aktuální omezení. V létě se kvůli koupajícím vyplatí spíš ranní hodiny.
Co tam naopak nečekejte: velké lodní linky, noční život, nákupní ulice. Gastronomie funguje, restaurace jsou rozeseté po všech čtyřech obcích, Turano Resort v Colle di Tora má vlastní restauraci s výhledem na jezero, ale výběr odpovídá vesnicím, ne turistickému středisku.
VIDEO Jak se tam dostat z Česka
Nejpraktičtější vstupní bod je Řím. Z Fiumicina je to k jezeru asi 127 kilometrů, z Ciampina zhruba 85. Dál vede cesta autem po dálnici A24 směrem na L’Aquilu, sjezdem Carsoli-Orticola a pak po provinční silnici Turanense přímo k vodě. Celá trasa z Říma zabere kolem hodiny.
Bez auta to jde taky, jen pomaleji: vlakem z Říma do stanice Carsoli a odtud autobusem Cotral do Ascrey, Paganica Sabina, Castel di Tora nebo Colle di Tora. Právě tahle dvoukroková doprava je jedním z důvodů, proč jezero zůstává stranou masového turismu, kdo nemá auto, musí plánovat.
Ubytování je komorní, ale existuje. Turano Resort v Colle di Tora uvádí v hlavní sezoně dvojlůžkový pokoj od 130 €, premium za 145 € a superior za 180 € za noc. V Castel di Tora fungují apartmány s terasami nad jezerem a B&B; u menších provozů bývá cena spíš na poptávku než ve veřejném ceníku. Proč to (zatím) není další přeplněná destinace
Srovnání s velkými italskými jezery mluví jasně. Garda má rozlohu téměř 370 km², trajektové linky, vlakové i autobusové napojení a stovky hotelů. Como disponuje vlastním destinačním systémem s transfery a organizovanými výlety. Trasimeno má železniční zastávky přímo v oblasti a desítky zařízení. Turano proti tomu stojí na čtyřech obcích s celkovým počtem obyvatel, který by se vešel do jednoho italského činžáku.
Veřejně dohledatelná návštěvnická statistika pro Lago del Turano neexistuje, takže „méně navštěvované“ je naše redakční dedukce z indicií: malá kapacita, omezená doprava, turistická infrastruktura, která se teprve buduje. Projekty PNRR v celé Valle del Turano postupně přidávají nové služby a kulturní program, ale mechanika masového přeplnění tu zatím nemá kde zapracovat. Tři sta obyvatel, žádná železnice a jeden solární člun, to je brzda, která funguje spolehlivěji než jakýkoli regulační plán.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková