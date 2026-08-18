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Vlastník sklářské Preciosy Ludvík Karl slaví osmdesátiny

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Podnikatel Ludvík Karl patří ke známým osobnostem Libereckého kraje, kde platí za jednoho z největších zaměstnavatelů. Předseda představenstva jablonecké sklářské společnosti Preciosa také vstoupil v polovině 90. let do libereckého fotbalového klubu, kterému pomohl z finančních problémů. Za jeho éry získal Liberec tři ligové tituly v letech 2002, 2006 a 2012. Rovněž se několikrát dostal do pohárové Evropy, v roce 2002 došel až do čtvrtfinále Poháru UEFA. Předloni se stal majitelem Slovanu Liberec podnikatel Ondřej Kania.
Vlastník sklářské Preciosy Ludvík Karl slaví osmdesátiny

Vlastník sklářské Preciosy Ludvík Karl slaví osmdesátiny

Zdroj: Liberecká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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