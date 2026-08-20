Bramboráky se vám rozpadají? Chyba není v receptu, ale ve straně struhadla, kterou používáte

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč jsou některé domácí bramboráky rozmočené, zatímco jiné jsou perfektně zlatavé a křupavé? Tajemství spočívá v druhu brambor, mouky a v několika tricích během přípravy.
Vyberte si správné brambory
Ne všechny brambory jsou stejné, pokud jde o smažení. Nejlepších výsledků dosáhnete, když použijete brambory typu C, jak radí
ZahrádkářskáPoradna. Bývají totiž velmi měkké, moučnaté a mají vysoký obsah škrobu. Jejich škrobnatost zajišťuje lepší lepivost (která je u těsta na bramboráky více než žádoucí), minimální spotřebu mouky a křupavější strukturu.
Brambory oloupejte a nastrouhejte najemno. Jakmile je nastrouháte, pustí vodu – tuto přebytečnou vlhkost z nich
odsajete vymačkáním v dlaních nebo prolisováním v sítu. Odstranění vody je pro dosažení lehké a křupavé struktury zásadní, takže si na tom dejte rozhodně záležet.
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Pro zachování zlatavé barvy opláchněte nastrouhané brambory v troše horkého mléka nebo k nim přidejte lžičku octa či špetku kyseliny citronové. Tím zabráníte nehezkému zhnědnutí a na bramborácích to bude znát,“ radí kuchařka Hana K. z Poděbrad. Zdroj fotografie: Guillaume Paumier / Creative Commons / Attribution 2.5 Babiččino tajemství dokonalých bramboráků zahrnuje i výběr správné mouky a brambor. A vsadit můžete i na strouhanku. Na mouce záleží: Jaká je nejlepší volba?
Názory na to, který typ mouky je nejlepší, se liší. Vy si však můžete tu nejlepší vybrat jednoduše podle toho, jaký efekt od ní ve svých bramborácích očekáváte.
Mouka hladká: Zajišťuje měkkou a soudržnou strukturu. Polohrubá mouka: Univerzální volba, která zajišťuje rovnováhu mezi měkkostí a křupavostí. Hrubá mouka: Dodá každému soustu výraznou křupavost.
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Pokud ovšem toužíte po dokonalé křupavosti, zvažte, zda mouku úplně nevynechat a místo ní nepoužít strouhanku, mně se to osvědčilo,“ říká ještě paní Hana.
VIDEO Domácí bramboráky krok za krokem. Tipy na smažení bramboráků
Bramboráky smažte při teplotě 175-190 °C. Při příliš nízké teplotě budou nasávat olej, při příliš vysoké se spálí. A pozor dejte i na olej jako takový – vybírejte ten s
vysokým kouřovým bodem (třeba řepkový). I to vám pomůže u bramboráků dosáhnout perfektní chuti a křupavosti.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková