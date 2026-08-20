Příbory dává většina lidí do myčky bez přemýšlení. Směr rukojetí ale ovlivňuje hygienu

Kdo někdy otevřel diskuzi o správném ukládání příborů, ví, že debata připomíná spor o zavěšení toaletního papíru. Jenže tady jde o víc než zvyk, o bezpečnost, hygienu a výsledek mytí.
Co říkají výrobci a kde se neshodnou
Shoda panuje v principech:
příbory nesmí být namačkané, stejné kusy nemají ležet vedle sebe a nic nesmí blokovat ostřikovací ramena. V detailní orientaci rukojetí se ale cesty rozcházejí.
Bosch v českém servisním článku požaduje nože ostrou hranou dolů a příbory v koši promíchané, vidličku vedle lžíce, ne tři lžíce za sebou. Siemens, který spadá pod stejný koncern, formuluje pravidlo podobně: špičatou stranou dolů, kusy od sebe. Ani jeden výrobce ale neříká výslovně „rukojeti nahoru“ nebo „rukojeti dolů“ pro lžíce a vidličky, mluví o bezpečnosti a přístupu vody.
Whirlpool jde dál. V jednom oficiálním článku přímo uvádí: vidličky a lžíce rukojeťmi dolů, nože čepelí dolů. V jiné produktové nápovědě ale radí vidličky nahoru, lžíce střídat a nože dolů. Dva zdroje od jedné značky, dvě odlišná doporučení.
Electrolux v českém návodu chce lžíce promíchat s dalšími příbory. V anglickém průvodci plněním jde ještě o krok dál a doporučuje střídat orientaci, část kusů nahoru, část dolů, právě proti takzvanému hnízdění.
Proč „hnízdění“ škodí víc než špatný směr
Hnízdění je situace, kdy stejné kusy zapadnou do sebe jako skládačka. Tři polévkové lžíce v jedné přihrádce koše se překryjí tak těsně, že voda a detergent se k vnitřním plochám nedostanou. Výsledek: po cyklu vytáhnete prostřední lžíci s mastným filmem.
Všichni čtyři výrobci v naší rešerši tohle označují za hlavní příčinu špatně umytých příborů. Ne orientaci rukojetí, ale seskupení stejných kusů. Řešení je jednoduché: střídat typy, vidlička vedle lžíce, lžíce vedle nože. Pokud má koš víko se sloty, využijte je, drží kusy od sebe lépe než volné vkládání.
Dlouhé naběračky, vařečky a servírovací příbory do koše nepatří vůbec. Whirlpool doporučuje ukládat je naležato na horní rošt, protože v koši snadno prostrčí dno a zablokují spodní ostřikovací rameno. Jeden špatně umístěný kus dokáže zhoršit výsledek celého cyklu.
Koš versus příborová zásuvka: skrytý rozdíl
Moderní myčky nabízejí dvě varianty uložení příborů a pravidla se pro ně liší. V koši výrobci chtějí kusy promíchat, aby se zabránilo hnízdění. V příborové zásuvce, tedy třetím horním patře, naopak můžete řadit stejné kusy vedle sebe. Zásuvka totiž drží příbory naležato s dostatečným rozestupem, takže se nepřekrývají.
Nezávislá australská spotřebitelská organizace
CHOICE ve svých testech nenašla měřitelný rozdíl v čisticím výkonu mezi košem a zásuvkou. To je důležitý údaj, znamená to, že volba mezi nimi je spíš otázkou pohodlí a kapacity myčky než kvality umytí. Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Co do myčky rozhodně nepatří
Orientace příborů je jen polovina příběhu. Druhá polovina je otázka, jestli daný kus vůbec smí do myčky. Tady se výrobci shodnou překvapivě přesně:
Ostré kvalitní nože – otupí se, na čepeli vznikají mikroskopické zářezy, u dutých rukojetí se rozpouští lepidlo. Bosch i Whirlpool doporučují ruční mytí. Dřevěné příbory a prkénka – bobtnají, kroutí se, praskají, ztrácejí povrchovou úpravu. Křišťál a jemné sklo – leptání, zakalení, v horším případě prasknutí. Litinové pánve – myčka rozpustí ochrannou vrstvu a litina začne rezivět. Nepřilnavé pánve – agresivní detergent postupně poškozuje nepřilnavý povrch.
Jakmile na čepeli kvalitního nože zpozorujete první zářezy nebo rezavé tečky, nepokračujte v myčce „ještě párkrát“. Přejděte na ruční mytí okamžitě, poškození se s každým cyklem prohlubuje.
Praktické pravidlo pro každou domácnost
Podle nás nejlépe funguje jednoduchý hybridní přístup, který v různých obměnách potvrzuje většina výrobců: nože vždy čepelí dolů nebo naležato do příslušné police. Lžíce a vidličky odděleně, promíchaně, v orientaci podle tvaru koše a doporučení vaší konkrétní značky. Pokud si nejste jistí, návod k vlastní myčce najdete u Bosche a Siemensu přes E-Nr. na servisních stránkách, u Electroluxu přes
vyhledávač návodů.
Největší nepřítel čistých příborů není špatný směr rukojeti. Je to přecpaný koš, kde tři identické lžíce leží slepené k sobě a ostřikovací rameno se marně snaží protlačit vodu skrz zeď z nerezové oceli.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková