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Proč z našich vztahů mizí sexualita? Může za to stres, pornografie a digitální svět?

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Nejen v Evropě, ale i jinde na světě se i navzdory vizuálně přesexualizované době hovoří o tom, že lidé přestávají žít pravidelným partnerským sexuálním životem. Napříč generacemi se důvody sexuální…
Proč z našich vztahů mizí sexualita? Může za to stres, pornografie a digitální svět?

Proč z našich vztahů mizí sexualita? Může za to stres, pornografie a digitální svět?

Zdroj: Proboha!
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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