Češky přestávají kupovat sáčky na svačiny. Nahrazují je věcí, která vydrží roky a ušetří stovky korun

Ráno u kuchyňské linky to v tisících domácností vypadá pořád stejně. Svačina putuje do sáčku, sáček do batohu a večer prázdný obal do koše. Jenže čím dál víc žen tenhle zaběhaný zvyk opouští. Místo role jednorázových sáčků sáhnou po jediném obalu, který jim vydrží roky a postupně vrátí, co za něj zaplatily.
Proč jednorázové sáčky mizí z kuchyní
Mikrotenový sáček slouží pár minut, ale v přírodě po sobě zanechává stopu na stovky let. Než se úplně rozloží, může to trvat 400 až 1000 let, a protože se vyrábí z velmi nekvalitního plastu, na recyklaci se už nehodí. Většina těchto sáčků proto končí na skládce nebo ve spalovně.
Množství přitom není zanedbatelné. V Česku se jich ročně spotřebuje kolem 4 miliard kusů a na jednoho člověka připadá zhruba 400 sáčků za rok. Právě tahle čísla vedou spoustu lidí k tomu, aby se poohlédli po něčem, co vydrží déle než jednu svačinu.
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Náhrada, po které Češky sahají nejčastěji, je opakovaně použitelný svačinový obal. Nejviditelnější podobou je voskovaný ubrousek, tedy kus bavlněné látky napuštěný včelím voskem, přírodní pryskyřicí a rostlinným olejem. Tahle kombinace mu dává vlastnosti, které obyčejný sáček nemá.
Do voskovaného ubrousku se zabalí sýr, pečivo i hrst ořechů a jeden kus látky nahradí celou roli sáčků. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ubrousek se dá teplem dlaní vytvarovat kolem chleba, jablka i krájené zeleniny a sám k sobě přilne, takže drží bez gumičky nebo spony. Vrstva vosku přitom potravinu úplně neuzavře, jen ji chrání a zároveň nechá dýchat. Pečivo tak nevysychá ani nezvlhne a nakrojené ovoce vydrží čerstvé déle. Až obal jednou doslouží, stačí ho rozstříhat a hodit na kompost, protože je celý z přírodních materiálů.
Voskovaný ubrousek, nebo silikonový sáček?
Vedle voskovaných ubrousků a sáčků se v kuchyních usadila ještě jedna varianta, silikonový sáček na zip. Vyrábí se z potravinářského silikonu, uzavírá se vzduchotěsně a snese opravdu hodně. Odolá teplotám zhruba od -40 do 220 stupňů, takže putuje z mrazáku rovnou do myčky a zase zpět.
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Která věc je lepší, závisí hlavně na tom, co do ní balíte. Voskovaný ubrousek se hodí na suché svačiny, pečivo, sýr nebo nakrojené ovoce a je hezký na pohled, což ocení hlavně děti. Silikonový sáček zvládne i vlhčí a tekutější potraviny a bez problémů se dá zmrazit. Řada domácností proto nakonec sáhne po obojím a používá je vedle sebe.
Hlavní rozdíly mezi oběma obaly přehledně shrnuje následující tabulka:
Parametr Voskovaný ubrousek Silikonový sáček Materiál bavlna napuštěná včelím voskem, pryskyřicí a olejem potravinářský silikon Vhodné potraviny suché svačiny, pečivo, sýr, nakrojené ovoce i vlhčí a tekutější potraviny Odolnost teplu a myčce nesnese horkou vodu, myčku ani mikrovlnku odolá zhruba od -40 do 220 stupňů, z mrazáku rovnou do myčky Orientační cena desítky až nižší stovky korun sada zhruba od 200 korun Kolik to reálně ušetří Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat čisticí prostředky na sporák. Mastnotu rozpustí 1 věc ze spíže za pár korun
Úspora přichází postupně. Jednorázové sáčky se kupují pořád dokola, kdežto opakovaně použitelný obal zaplatíte jen jednou. Sada silikonových sáčků začíná zhruba na 200 korunách, voskovaný ubrousek nebo sáček pořídíte v řádu desítek až nižších stovek korun.
Jeden takový obal přitom nahradí stovky jednorázových sáčků, které byste jinak museli postupně dokupovat. Za dobu, kdy vám poctivě slouží, se ušetřené koruny sečtou právě do řádu stovek. Navíc do koše nepadá hromada plastu.
Aby vydržely roky, chce to trochu péče
Životnost obalu závisí na tom, jak s ním zacházíte. Voskovaný ubrousek po každém použití otřete nebo opláchněte studenou až vlažnou vodou, klidně s kapkou saponátu, a necháte volně uschnout. Horká voda, myčka ani mikrovlnná trouba mu nesvědčí, protože by narušily voskovou vrstvu. Když po čase začne vosk odcházet, vložíte ubrousek mezi dva archy pečicího papíru a nízkou teplotou v troubě nebo žehličkou vosk znovu rozprostřete.
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Pár pravidel platí vždycky. Do voskovaného ubrousku nebalte syrové maso a nekrájejte na něm, ať vrstvu neponičíte. Silikonový sáček je odolnější a snese i myčku, jen v něm nemanipulujte s ostrými předměty. Když těch pár zásad dodržíte, poslouží vám oba obaly roky a role jednorázových sáčků ze zásuvky zmizí nadobro.
Zdroje: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rocne-v-cesku-spotrebujeme-4-miliardy-kusu-mikrotenovych-sacku-ty-uz-dale-nejdou-zrecyklovat-73081, https://www.jimejinak.cz/jak-nakupovat-bez-mikrotenovych-sacku/, https://www.ecorevolution.cz/svacinove-sacky/, https://www.wereco.store/p/pandoo-znovupouzitelne-uzaviratelne-silikonove-sacky-na-potraviny, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/21957-voskove-ubrousky, https://www.pleva.cz/a/voskovane-ubrousky-jak-a-kde-vsude-je-muzete-vyuzit