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Pětičlenná rodina si splnila sen o vlastním domově. Do zdánlivě malého příbytku se všichni vešli bez ztráty pohodlí

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Ne všechno musí být takové, jak to na první pohled může vypadat. Důkazem toho je i domek této rodiny, který se zdá svou velikostí vhodný jen pro malou rodinu. Opak je ale pravdou.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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