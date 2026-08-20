Nasypala jsem do ponožky tuto surovinu a vyřešila problém, co trápí většinu domácností v Česku

Tuto návnadu použijete jak na
, tak v budovách, kam se na zimu tito tvorové rádi stahují. Návnada vlastně skoro nic nestojí, pro mnohé lidi je to vyloženě odpad, kterého se zbavují co nejdříve od jeho vzniku. zahradě
Rizikovým místem, kde se tento škůdce vyskytuje, je také zahrada nebo místa se zvířaty. Škody jsou nejen na úrodě, ale také na majetku, protože vykousávají díry.
Myši a krysy provází lidstvo od nepaměti, nyní však proti nim můžete bojovat i přírodními prostředky. Tohle je zaručeně odpudí.
Tohle ani nezkoušejte!
Zapomeňte na
bazalku, mátu, levanduli a podobné aromatické bylinky, které působí ztěží na komáry. Myším nevadí levandulová farma ani celá řada mátových záhonků. Často se mluví také o esenciálních olejech, zejména o hřebíčku, který prý myši nenávidí. Můžete to zkusit, stejně jako lak na vlasy, který když údajně nastříkáte na zem, myši se k vám nepohrnou. Jenže, co vám poradíme my, je mnohem spolehlivější.
Do vašeho domova si cestu myši mnohdy najdou i přes různé chomáče vlasů, chlupů i nejrůznější vůně. Je však
jeden pach, který je upozorní, že tohle je místo, na které rozhodně nechtějí ani vkročit. Natož se sem nastěhovat. Krysa | Zdroj: Oksava / Shuttertock Ponožka jako dobrý pomocník
Hlodavci nesnáší pach predátorů, kteří je loví. Nejvíce ze všeho pach
koček. Zapomeňte na nebo psích chlupů, tohle je mnohem účinnější. chomáče kočičích Máte-li doma kočku, máte z poloviny vyhráno. Myši potřebují cítit pach kočičí moči. Do staré ponožky můžete dát malé množství použitého kočičího steliva a celý balíček uložit na místa, která máte hlodavci nejvíc ohroženy.
Stelivo můžete také na vhodných místech
volně rozsypat a můžete si být jisti, že se vám myši na sto honů vyhnou. Tenhle revír bude v jejich očích již zabraný.
Návnadu je třeba po několika dnech měnit
Povětrnostní podmínky a vysychání způsobí, že návnada nefunguje věčně.
Po několika dnech proto postup zopakujte. Pach musí být stále aktivní. Myši tak poznají, že na daném místě se predátor vyskytuje pravidelně, hlídá si své teroritorium.
Je samozřejmě vhodné zároveň
myším a krysám mechanicky zamezit, aby nevnikly tam, kde je nechcete. Utěsnit všechny díry a zajistit, aby to, co mohou poškodit, bylo vhodné skladováno. Použití použitého kočičího steliva je jen doplněk ke všem ostatním metodám. A spíše než řešení zamoření pouze prevence.
Zdroje článku:
blikk.hu, dumazahrada.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Renata Petříčková