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Čisticí prostředky na obličej se vyrábějí z běžných domácích potravin. Kosmetické značky nechtějí, abyste tento recept znali

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Tato jedinečná přírodní směs udrží váš obličej krásný a hladký, díky čemuž budete vypadat opět mladě. Stačí si připravit 3 jednoduché ingredience. Pokud vás trápí mastná pleť nebo stařecké známky na obličeji, pak byste měli [...]...
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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