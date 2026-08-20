Pojišťovna teď seniorům nabízí zdarma chytrý náramek. Dokáže přivolat pomoc v případě pádu

Pád doma je pro člověka, který žije sám, jednou z největších obav. Když poblíž nikdo není, může i obyčejné uklouznutí v koupelně skončit dlouhými hodinami bezmocně strávenými na zemi. Právě proto začínají zdravotní pojišťovny sázet na malá zařízení, která se nosí na zápěstí a která si pádu všimnou za svého majitele. Některým klientům je teď dokonce půjčují nebo na ně přispívají.
Chytré hodinky umí zavolat pomoc dřív než vy sami
Moderní chytré hodinky a náramky dnes zvládnou mnohem víc než ukázat čas a spočítat kroky. Nepřetržitě, ve dne i v noci, sledují pohyb a rozpoznají pád. Když člověk upadne a chvíli se nezvedne, zařízení dokáže samo odeslat upozornění blízké osobě nebo rovnou zavolat záchranku. Vedle toho měří tep, okysličení krve, srdeční rytmus i kvalitu spánku.
Pro seniora, který bydlí sám, může být taková drobnost na ruce doslova rozdíl mezi rychlou pomocí a dlouhým, nebezpečným čekáním na podlaze. A přesně tyhle funkce začaly zajímat i zdravotní pojišťovny.
VZP začala náramky rozdávat, zaměřila se na srdce
S novinkou přišla Všeobecná zdravotní pojišťovna. Pod novým ředitelem Ivanem Duškovem spustila pilotní projekt, ve kterém vybraným pacientům předává chytré hodinky nebo prsten úplně zdarma. Nemocný je podle Duškova dostane rovnou při odchodu z nemocnice. „Pojišťovna mu je poskytne zdarma,“ uvedl pro Aktuálně.cz šéf VZP.
VZP zatím rozdává chytré hodinky nebo prsteny zdarma jen pacientům, kteří odcházejí z nemocnice po srdečním selhání. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pacient hodinky nebo prsten používá zhruba tři měsíce po propuštění. Právě tehdy se totiž nejvíc lidí po srdečním selhání ocitá znovu v nemocnici, během půl roku se jich vrátí zhruba polovina. Naměřené hodnoty přitom nesleduje jen sám pacient. Průběžně na ně dohlíží pověřený koordinátor a jakmile se něco zhorší, dá vědět ošetřujícímu lékaři. Cílem je zachytit problém včas, ještě než skončí další hospitalizací. A protože srdeční selhání trápí často starší lidi, dosáhne na náramek i řada seniorů.
Zdarma to zatím není pro každého
Háček je v tom, že na bezplatný náramek nedosáhne úplně každý senior. Projekt VZP jede od letošního července jen zkušebně a jen na několika kardiologických odděleních. Náramek je určený lidem, které nemocnice propouští domů po akutním srdečním selhání. U přepážky si o něj běžný zájemce neřekne.
Pokud se pilot osvědčí, chce ho pojišťovna zařadit mezi běžně hrazené služby. Inspiraci k němu našla v Německu, kde podobné dálkové sledování pacientů funguje už delší dobu. Zatím ale funguje jen pro omezený počet lidí a na plošnou nabídku pro všechny si zájemci musí počkat.
Další pojišťovny přispívají, mají ale své podmínky
Kdo do projektu VZP nespadá, může se poohlédnout po příspěvku u jiné pojišťovny. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra umožňuje čerpat příspěvek z fondu prevence i na chytrý náramek nebo hodinky se sledováním tělesných funkcí. Peníze jsou ale navázané na konkrétní preventivní program, třeba na dlouhodobou léčbu obezity pod odborným vedením lékaře či nutričního terapeuta, a klient musí splnit jeho podmínky.
Na jinou skupinu cílí Oborová zdravotní pojišťovna. Chronicky nemocným klientům přispívá na chytré hodinky s certifikací pro měření EKG a nabízí bezplatné vyhodnocení pořízeného záznamu atestovaným kardiologem, výsledek přijde do 24 hodin. Každá pojišťovna má ovšem vlastní pravidla a ne všechny na taková zařízení přispívají.
Nabídku jednotlivých pojišťoven a podmínky pro její získání shrnuje následující tabulka:
Pojišťovna Komu je určena Co nabízí VZP Pacientům po srdečním selhání propouštěným z nemocnice, zatím v pilotním provozu na několika kardiologických odděleních Chytré hodinky nebo prsten zdarma na tři měsíce Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra Klientům, kteří splní podmínky vybraného preventivního programu (například dlouhodobou léčbu obezity) Příspěvek z fondu prevence, který lze utratit i za chytrý náramek nebo hodinky se sledováním tělesných funkcí Oborová zdravotní pojišťovna Chronicky nemocným klientům Příspěvek na chytré hodinky s certifikací pro měření EKG a bezplatné vyhodnocení záznamu kardiologem do 24 hodin Než si náramek pořídíte, ověřte si podmínky
Nejjednodušší cesta vede přes web vaší pojišťovny, konkrétně do přehledu příspěvků z fondu prevence, případně rovnou na její telefonní linku. Zjistíte tak, jestli na hodinky nebo náramek přispívá zrovna ta vaše a co pro to musíte splnit.
Pokud řešíte hlavně bezpečí blízkého seniora, který žije sám, hledejte zařízení, které umí spolehlivě detekovat pád a samo přivolat pomoc. Právě tahle funkce dokáže v krizové chvíli ušetřit drahocenné minuty, na kterých někdy závisí opravdu hodně.
Zdroje: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zdravotnictvi-22850dba-908b-4192-badc-0e7f1c003a00/chytre-hodinky-pacientum-zdarma-novy-sef-vzp-totalne-prevraci-system-uhrad/r~aaa29579bc8499a5fb5d93ba0febd222/, https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/chytre-hodinky-pacientum-zdarma-novy-sef-vzp-totalne-prevraci-system-uhrad, https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/prispevky-z-fondu-prevence/8-podpora-lecby-obezity, https://www.ozp.cz/aktuality/aktualita-chytre-hodinky-s-ekg-za-bezkonkurencni-cenu, https://www.tvguru.cz/seniori-ted-maji-narok-od-pojistovny-na-zdravotni-naramek-zdarma/