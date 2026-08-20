Dózy na koření mohou brzy ustoupit novému systému. Zabere méně místa a budete ho mít vždy po ruce

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CHIP v červenci označil magnetické kořenkové systémy za nastupující trend pro rok 2027 a české e-shopy už nabízejí hned několik variant. Otázka ale není jen „kam koření dát“, nýbrž jestli tam vydrží stejně voňavé jako ve staré dobré skříňce. Tři typy, tři přístupy
Magnetické ukládání koření není jeden produkt, ale celá kategorie. V českých obchodech se dnes dají najít tři odlišná řešení:
Samostatné magnetické dózy mají magnetickou spodní stranu a přichytí se přímo na lednici, troubu nebo mikrovlnku. Magnetické police a košíky drží běžné kořenky na kovové ploše. Kovové lišty a magnetické tabule řeší situaci, kdy stěna ani skříňka nejsou feromagnetické.
Každý typ řeší jiný problém. Dózy jsou nejkompaktnější, police pojmou i stávající kořenky bez přesypávání, lišty a tabule zase otevírají možnosti na nekovových površích. Společný jmenovatel? Všechny využívají „mrtvou“ svislou plochu a uvolňují linku, zásuvku i polici.
Kdy to funguje, a kdy ne
Magnetický systém dává největší smysl v malých kuchyních a úzkých kuchyňských koutech, kde je každý centimetr pracovní plochy cenný. Bok lednice, který dosud nic nedělal, najednou pojme deset druhů koření. Vizuálně to navíc působí uklizeněji než směs roztrhaných sáčků v šuplíku; viditelné štítky a průhledná okénka zrychlují orientaci při vaření.
Jenže právě ta průhlednost a vystavení na očích mají svou cenu. Podle
VerbraucherService Bayern se z koření při teplotách nad 25 °C začínají vytrácet éterické oleje. UV záření mění barviva i chuť, pára z vaření zvyšuje vlhkost a riziko hrudkování. EDEKA výslovně upozorňuje, že světlo ničí živiny a negativně působí na chuť.
Kam magnetické dózy rozhodně nevěšet:
přímo nad sporák nebo vedle trouby, na digestoř nebo těsně vedle ní, k oknu s přímým sluncem, kamkoli, kde teplota pravidelně přesahuje 25 °C.
Pokud je jediné volné místo v kuchyni právě u sporáku, klasická dóza v tmavé skříňce zůstává bezpečnější volbou.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Magnety versus klasika: co říkají čísla
Samotná magnetičnost žádnou skladovací výhodu nepřidává. Jde čistě o způsob uchycení, ne o lepší ochranu aroma. Férové srovnání vypadá takhle:
Kritérium Magnetický systém na stěně Klasická dóza ve skříňce Otočný karusel Úspora pracovní plochy vysoká žádná záporná (zabírá prostor) Přehlednost okamžitá nutné otevřít skříňku dobrá po otočení Ochrana před světlem slabá (pokud visí na světle) vysoká střední Ochrana před teplem závisí na umístění obvykle dobrá obvykle dobrá Cena vstupu od 369 Kč (košík) do 782 Kč (12 dóz) desítky Kč za kus od 249 Kč
Otočný stojan Twist za 249 Kč je levnější vstup do organizovaného koření, ale podle uživatelských recenzí nesedne do každé skříňky a potřebuje volný prostor kolem sebe. Nemagnetický samolepicí organizér Wenko Jet za 274 Kč zase ukazuje, že problém prostoru lze řešit i bez magnetů, s nosností až 10 kg.
Na co myslet před nákupem
Prvním krokem není výběr dózy, ale výběr místa. Změřte teplotu v zamýšleném bodě; stačí kuchyňský teploměr přiložený na hodinu v době vaření. Pokud tam pravidelně bývá nad 25 °C, hledejte jiné místo nebo zůstaňte u skříňky.
Druhý krok: ověřte podklad. Ne každá plocha v kuchyni je feromagnetická. Nerezové lednice s antikorovým pláštěm magnety někdy nedrží. Na nekovovou stěnu budete potřebovat kovovou lištu nebo magnetickou tabuli; samolepicí varianta se obejde bez vrtání.
Třetí krok: po otevření původního sáčku koření přesypte. Papírové obaly nasávají vlhkost a cizí pachy, otevřené sáčky vedou k rychlým ztrátám aroma. Ať už zvolíte magnetickou dózu, nebo obyčejnou sklenici, těsný uzávěr je důležitější než typ uchycení.
Trend, nebo trvalka?
Magnetické kořenkové systémy nejsou módní výstřelek; řeší reálný problém prostoru, který má každá malá kuchyň. Ale nejsou ani zázrak. Mletý pepř na boku lednice daleko od sporáku a okna si povede stejně dobře jako ve skříňce. Tentýž pepř nad varnou deskou ztratí sílu rychleji než v obyčejné plechovce schované ve tmě.
Nejlepší magnetický systém je ten, který visí na správném místě. Všechno ostatní je jen hezký magnet na lednici.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková