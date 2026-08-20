Za nevinnou tváří mladé studentky se skrývala děsivá posedlost. Rodina si nebezpečného chování všimla až příliš pozdě

Svět je fascinující místo plné lidí, kteří mají své drobné, neškodné záliby. Někdo sbírá mince, jiní luští křížovky nebo hrají šachy, a pak je tu Jung Yoo-jung, 23letá nezaměstnaná
samotářka z jihokorejského Pusanu, která posunula laťku zájmových aktivit na zcela jinou a nečekanou úroveň. Odlišovala se od vrstevníků
Zatímco se většina mladých lidí v jejím věku zabývala sociálními sítěmi, Jung, která bydlela pod jednou střechou se svým dědečkem, trávila dlouhé hodiny hltáním světa, v němž se smrt mění z tragédie v hlavní zápletku.
Tato záliba v detektivních románech a seriálech z ní udělala chodící encyklopedii a fanatičku těchto příběhů. Nikdo však netušil, že tyto příběhy nekonzumuje pro zábavu, ale jako studijní materiál pro svůj vlastní, zvrácený projekt.
Když zvědavost překročila zdravou hranici
Jednoho dne ji napadlo něco, co by průměrnému člověku ani ve snu nepřišlo na mysl. Jaké to asi je někoho zabít jen z čisté zvědavosti?
Mladá Korejka byla dívkou činu a nic nenechávala náhodě. Celé měsíce strávila na internetu hledáním odpovědí na otázky, které by většinu z nás přivedly k psychiatrovi: jak někoho připravit o život a následně zařídit, aby se tělo vypařilo. Pečlivě se připravovala na zločin, který měl být vyvrcholením její morbidní posedlosti.
K výběru oběti přistoupila vypočítavě a chladnokrevně. Napadlo ji využít aplikaci pro propojování rodičů s doučujícími. Kontaktovala přes 50 lidí, přičemž se cíleně zaměřovala na ženy, které vyučovaly z pohodlí a bezpečí svého domova,
až narazila na svou vyvolenou oběť. Stala se jí učitelka angličtiny, která byla jen o tři roky starší. Jung okamžitě začala realizovat svůj plán.
Na internetovém bazaru si pořídila školní uniformu a díky své drobné postavě se v ní proměnila ve ztělesnění nevinnosti. Vytvořila tak dokonalou kamufláž, která jí otevřela dveře do bytu nic netušící budoucí oběti. Učitelka ji vpustila dovnitř v domnění, že jde pomoci další pilné studentce. Místo učebnice angličtiny ji však čekalo brutální střetnutí s realitou.
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https://www.tiktok.com/@missingcontext_podcast/video/7650575456709659934
Chladnokrevná realizace plánu
Jakmile se dveře zavřely, nevinná studentka zmizela a nahradila ji osoba, kterou testy později označily za těžkou psychopatku. Útok byl doslova děsivý,
Jung zasadila své oběti více než 100 bodných ran nožem a ve svém šílenství pokračovala i v okamžiku, kdy bylo jasné, že z bytu už nikdo živý kromě ní neodejde. Tato zvrácená vytrvalost v ponižování jen potvrdila její pozdější přiznání: chtěla si to jen vyzkoušet.
Po vraždě však přišla na řadu ta nudnější část: úklid. S mrazivým pragmatismem si odskočila koupit bělidlo a vyhodila odpadky,
aby se poté vrátila a tělo učitelky dokonce rozčtvrtila. Stopy se snažila zamést tím, že své oběti vzala mobil, doklady a peněženku a chtěla vytvořit příběh, že učitelka prostě jen odešla z domova.
Zajímavostí je, že některé části těla si vzala s sebou domů jako zvrácenou památku na svůj nechutný čin a zbytek úhledně zabalila do kufru.
Stačil jen pozorný taxikář a její euforie zmizela
Její geniální plán, inspirovaný detektivkami, se začal rozpadat, když si zavolala taxi, které ji odvezlo k řece Nakdong,
kde se chtěla zbavit všech důkazů. Taxikář však nebyl postavou z jejích detektivních románů. Naopak, byl to pozorný občan, kterému se nelíbil zakrvácený kufr a podivné chování dívky, která uprostřed noci mířila do lesa. Netrvalo dlouho a přijela policie.
Následující dny byly přehlídkou lží a manipulací. Jung nejprve tvrdila, že tělo pouze přemísťovala, poté, že šlo o hádku, až ji důkazy a rodina donutily přiznat pravdu, která šokovala celou zemi. Přiznala, že svou oběť zabila pouze ze zvědavosti. Soud v Pusanu neměl
pro tuto fanynku vražd žádné pochopení a zamítl její pokusy vymlouvat se na duševní poruchy či halucinace. Zločin byl až příliš dobře naplánovaný na to, aby šlo jen o nečekaný, náhlý výpadek.
https://www.youtube.com/watch?v=5dEngFqqK34
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V listopadu 2023 si
krvavá Korejka vyslechla rozsudek: doživotní vězení. K tomu dostala „bonus“ v podobě 30 let s elektronickým náramkem, aby stát mohl sledovat její pohyb, kdyby se někdy dostala na svobodu. Státní zastupitelství sice požadovalo trest smrti, ale v zemi, kde se od roku 1997 neprovádějí popravy, je doživotní vězení nejpřísnějším trestem, který jí mohl být uložen.
Příběh dívky ve školní uniformě, která se
chtěla stát hlavní postavou svého vlastního kriminálního příběhu, tak skončil za mřížemi. Jung Yoo-jung chtěla vědět, jaké to je zabít. Teď bude mít do konce života čas přemýšlet o tom, zda ten jeden okamžik zvědavosti stál za to, aby přišla o všechno ostatní.
Na druhou stranu je tento příběh také varováním, protože nikdy nevíme, co se odehrává v hlavách ostatních lidí,
proč jsou samotáři nebo kam je taková izolace může dovést. Je možné, že každý z nás někdy jen tak seděl v autobuse na cestě domů z práce a vedle něj seděl člověk, který toho večera spáchal podobně strašný čin, ale my o tom dodnes nemáme ani tušení. Zdroje: BBC, allthatsinteresting, koreatimes