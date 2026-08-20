Alice Bendová si drsně rýpla do Sarah Haváčové kvůli pomoci Ukrajině: S těmito slovy souhlasí spousta Čechů

Alice Bendová se tvrdě opřela do Sarah Haváčové poté, co herečka znovu veřejně mluvila o nutnosti podporovat Ukrajinu.
Na první pohled to možná vypadá jako další přestřelka na sociálních sítích mezi celebritami. Jenže když jsme se v redakci In-Lifestyle.cz podívali na celou situaci blíže, zaujalo nás ještě něco jiného: obě ženy totiž vlastně mluví o podobné věci, ale každá používá úplně jiný jazyk. Jedna staví na odpovědnosti a bezpečnosti, druhá na hranicích pomoci a odporu k tomu, aby se lidé strašili. Možná i proto se pod příspěvkem nerozjela obyčejná debata, ale další malá česká válka v komentářích.
Haváčová mluví o bezpečnosti, Bendová o hranicích
Podnětem k celému sporu bylo video časopisu Glanc zveřejněné na Instagramu, ve kterém Sarah Haváčová připomíná, že Ukrajina byla napadena Ruskem, že má tedy smysl ji podporovat a že výsledek války může mít bezpečnostní dopady i pro Česko. Pro Alici Bendovou je to evidentně palčivé téma, protože pod videem poměrně rychle zareagovala stručným, nicméně výsměšným komentářem „To je snad AI“.
Neříká tím pravděpodobně „Ukrajincům nepomáhat“. Její výhrada míří spíš na způsob, jakým je podpora veřejnosti vysvětlována, zejména na argumentaci, že pokud Ukrajině nepomůžeme, může být nepřítel jednou přímo za českými hranicemi. „Nelíbí se mi, když někdo straší tím, že když se teď rychle nepomůže, když někdo hned někam nepošle prachy, že budeme mít nepřítele za humny. To mi přijde bláznivý a není to podle mě v pořádku,“ řekla Alice Bendová pro eXtra.
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Jedna věc je totiž otázka, jestli Ukrajinu podporovat. Druhá je ale otázka, jakými argumenty k tomu přesvědčovat ostatní. Haváčová se snaží mluvit o bezpečí, Bendová je za svobodu a hranice. A zatímco první přístup říká v podstatě „berme to vážně, protože jde i o nás“, druhý vzkazuje „neříkejte mi, čeho se mám bát“.
Sarah Haváčová rozhodně není někdo, kdo zná Ukrajinu jen z televize
Nicméně k situaci je i fér připomenout jednu věc, která se v podobných internetových přestřelkách snadno ztratí. Haváčová má s Ukrajinou osobní zkušenost. Vozila tam humanitární pomoc, setkala se s lidmi zasaženými válkou a právě tyto zkušenosti podle svých slov sehrály roli v jejím rozhodnutí vstoupit do aktivní zálohy Armády ČR. O své zkušenosti mluvila opakovaně, naposledy se na Ukrajinu vydala během července s Pamětí národa, jak prezentovala na Facebooku.
To samozřejmě neznamená, že má automaticky pravdu ve všem, co řekne. Ale minimálně to znamená, že její vyjádření nelze úplně jednoduše zařadit do škatulky „další celebrita něco napsala na Instagram“. Ona si k tématu vytvořila poměrně osobní vztah. A zřejmě i proto používá tak důrazný jazyk.
Jaká je komentářová realita
Prošli jsme reakce pod zmíněným příspěvkem a právě tady je podle nás zajímavější sledovat jak lidé reagují, spíš než se snažit vyhlásit vítěze sporu. Je tam mnoho urážlivých poznámek směrem k Haváčové a lidé jsou evidentně spíše proti ní a jejímu názoru. „Tak šup, běž bojovat, ty ukrajinská krásko,“ napsala jedna z komentujících. Objevila se třeba i poznámka „Bláznivka“. „Ani náhodou, ukrajinské děti šikanují naše děti a ukrajinské manželky si otvírají huby na češky, které mají vystudované vysoké školy. Co to je proboha,“ zněl další komentář.
A i když nám dalo poměrně zabrat najít v záplavě komentářů někoho, kdo je na stejné straně, přece jen se to povedlo. „Má naprosto pravdu. Ale tohle ví každý normálně myslící a vzdělaný člověk od konce 2. světové války. Rusák je a vždycky bude nepřítel, kterého máme na hranici a díky de*ilním Slovákům doslova ve Starém Hrozenkově,“ napsala jedna zastánkyně Haváčové. Nicméně těch souhlasných je zlomek.
Nejde však jen o to, kolik lidí je „pro“ a kolik „proti“. Po letech války už nestačí říct jednu silnou větu a čekat automatický souhlas. Lidé jsou unavení, podráždění a mnohem citlivější na způsob, jakým se o Ukrajině mluví. Kromě toho potřeba ohradit se a kritizovat skoro vždycky převáží souhlasná stanoviska, protože kdo souhlasí, není tolik ovlivněn rozbouřenými emocemi.
Nejsou v tom sami. Ukrajina rozděluje i další známé tváře
Haváčová s Bendovou přitom nejsou zdaleka jediné známé osobnosti, které se k válce na Ukrajině a pomoci napadené zemi veřejně vyjadřují. Do debaty v minulosti vstupovali například Vojtěch Dyk, Ivan Trojan a Jiří Dvořák se zapojili do humanitární mise, Ivana Vyskočila ale zase třeba iritovaly ukrajinské vlajky a kritizoval formu pomoci Ukrajincům a Kateřina Brožová nesouhlasí s neustálým zbrojením. Rozdílné postoje dobře ukazují, že ani mezi českými celebritami dnes neexistuje jednotný pohled.
Jedni známí lidé se staví do role hlasu solidarity, druzí upozorňují na domácí problémy nebo na to, že veřejná debata podle nich začíná být příliš černobílá. Tady se celebrity dostávají do trochu nevděčné pozice. Jakmile se k Ukrajině vyjádří, část publika je okamžitě zařadí do jednoho ze dvou táborů. Pro jedny jsou odvážní, pro druhé naivní. Pro jedny říkají konečně něco důležitého, pro druhé zase jen využívají válku k vlastnímu zviditelnění.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Když válka rozhádá známé osobnosti: Alice Bendová si rýpla do Sarah Haváčové kvůli pomoci Ukrajině byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.