Bezpečněji do školy: Jablonec chystá zklidnění dopravy na Žižkově Vrchu

„Důvodem je dlouhodobě komplikovaná dopravní situace v okolí ZŠ Pasířská. Město opakovaně eviduje podněty a stížnosti rodičů, školy i místního osadního výboru. Problémem je zejména kombinace pohybu velkého množství dětí s projíždějícími a parkujícími auty před školou,“ říká mluvčí Jablonce nad Nisou Jana Fričová. Smyslem připravovaných opatření je podle ní nastavit v místě dopravu tak, aby byla bezpečnější, přehlednější a lépe odpovídala potřebám celé čtvrti.
Nebezpečné momenty nejsou výjimkou
„Situaci před školou dlouhodobě sledujeme a opakovaně tam zaznamenáváme nebezpečné momenty. Děti přecházejí mezi projíždějícími auty, problémem je chaotické parkování nebo neukázněné chování některých řidičů. Městská policie je do projektu zapojená od začátku a opatření směřující ke zklidnění dopravy jednoznačně podporuje,“ říká Bronislav Novák, okrskář Městské policie Jablonec nad Nisou pro Žižkův Vrch.
ZŠ Pasířská se zapojila do programu Bezpečné cesty do školy a nechala zpracovat podrobnou analýzu dopravního chování a bariér pro pěší a cyklistickou dopravu. „Do jarního průzkumu se zapojilo více než 400 žáků, 297 rodičů a 51 pedagogů. Vyplynulo z něj, že nejčastěji chodí děti do školy pěšky. Autem pravidelně přijíždí pouze 18 procent žáků. Přesto právě ranní příjezd aut vytváří před školou řadu konfliktních situací,“ podotýká Fričová.
Ze získaných poznatků vznikl návrh. Je společnou iniciativou města, školy a OV Žižkův vrch, což mu dává širší, komunitně podpořený rozměr. „Dopravní situace na Žižkově Vrchu je dlouhodobě nebezpečná a zlepšení pocítí celá čtvrť, nejen žáci místní školy,“ komentuje zastupitel Jaroslav Šída, iniciátor projektu.
Jedno z opatření: zrušit parkování před školou
Jedním z opatření je zrušit parkování bezprostředně před školou. „V úzkém prostoru se tu potkávají děti s parkujícími a projíždějícími auty. Když se vozy míjí nebo couvají, může snadno vzniknout nebezpečná situace, kdy řidič nemusí malé dítě včas vidět. Chceme proto vytvořit před školou bezpečnější a přehlednější prostor a současně upravit dopravu tak, aby změny dávaly smysl v rámci celé lokality,“ vysvětluje Květoslav Syrový z dopravního ateliéru.
Parkování by se mělo od školy přesunout do ulice Ještědská. „Uvolněné prostranství pak bude sloužit dětem a jejich doprovodu a do budoucna i setkávání celé školní komunity. Pasířská ulice je před školou velmi úzká a při obousměrném provozu najíždí míjející se vozidla často na chodník, proto se připravuje úprava na jednosměrný provoz. Stejně tak i v ulici Na Kopci kvůli výjezdu z navazující části lokality,“ uvádí mluvčí Jablonce.
Ráno vznikne Školní ulice
Školní ulice má v ranní špičce vytvořit před školou klidnější prostor. „V praxi půjde o časové omezení vjezdu automobilů v době, kdy děti mezi 7.30 a 8 hodin do školy přichází. V té době mohu obyvatelé z ulice vyjíždět, ale ne naopak. Po osmé hodině se režim opět vrátí do běžného provozu,“ doplňuje Fričová s tím, že opatření se netýká vozidel integrovaného záchranného systému. Rodiče, kteří potřebují dítě do školy přivézt autem, budou moci využívat vhodná místa pro krátké zastavení mimo bezprostřední prostor před školou.
„Děti se nejlépe učí příkladem, a to platí i v dopravě. Chceme-li, aby do školy chodily bezpečně, musíme jít příkladem hlavně my dospělí. Jde o společnou změnu myšlení,“ dodává ředitelka ZŠ Pasířská Jitka Šťovíčková.
Připravovaný návrh vychází z dopravních modelů a spolupráce se ZŠ Pasířská, městskou policií, OV Žižkův Vrch, organizací Pěšky městem a dopravním ateliérem Květoslava Syrového. „Podkladem jsou i zkušenosti lidí, kteří na Žižkově Vrchu žijí, pracují nebo se zde každý den pohybují,“ uzavírá jablonecká mluvčí.