Spam v e-mailu nemažte, radí odborníci. Podvodníkům tím nevědomky pomáháte a ještě si přitížíte

Většina lidí řeší nevyžádanou poštu stejně: označí, smažou, hotovo. Jenže tím nedávají svému poskytovateli e-mailu tak užitečný signál jako při nahlášení spamu. Google v nápovědě Gmailu výslovně uvádí, že když zprávu nahlásíte jako spam, dostane její kopii a může ji analyzovat. Podobně to funguje u Outlooku i u českého Seznam Emailu. Mazáním si uklízíte schránku, ale filtru nepomáháte, a podobná kampaň tak může déle obíhat mezi dalšími uživateli. Tím podvodníkům nepřímo nahráváte. A pokud navíc kliknete na odhlašovací odkaz v podezřelém mailu, situace se může výrazně zhoršit: podle Microsoftu tím můžete potvrdit, že adresa je aktivní, nechat se přesměrovat na phishingový web nebo si stáhnout malware. Tím si skutečně přitížíte.
Smazat, nahlásit, odhlásit: tři kroky, tři různé důsledky
Zní to podobně, ale každá z těchto akcí dělá něco zásadně odlišného.
- Smazat – zpráva zmizí z vaší schránky. Poskytovatel nedostane stejný explicitní signál jako při nahlášení spamu. Lokální úklid, nic víc.
- Nahlásit jako spam nebo phishing – v Gmailu stačí označit zprávu a kliknout na „Nahlásit spam“; u phishingu otevřete zprávu, kliknete na „Více“ a zvolíte „Nahlásit phishing“. V Outlooku vyberete zprávu, kliknete na „Report“ a zvolíte typ hlášení. Důležitý detail: v Outlooku je blokace odesílatele samostatný krok, report sám o sobě odesílatele nezablokuje. Nahlášení ale posílá signál poskytovateli; Google popisuje, že když stejnou zprávu nahlásí více uživatelů, filtr se může postupně přizpůsobit.
- Odhlásit se – správné pouze u důvěryhodného newsletteru od známého odesílatele. Seznam.cz například podporuje pohodlné odhlášení jedním kliknutím u legitimních hromadných sdělení. Ale u podezřelé zprávy od neznámého odesílatele může být odhlašovací odkaz past.
Kliknutí na „odhlášení“ v podezřelém mailu je nejhorší varianta
Microsoft ve svém Identity Protection Guide vyjmenovává několik konkrétních rizik spojených s kliknutím na odhlašovací odkaz v nevyžádané zprávě: potvrzení, že adresa je aktivní, přidání na další seznamy příjemců spamu, přesměrování na phishingový web nebo instalaci malwaru. Ani jeden z těchto scénářů nevede k bezpečnému odhlášení.
Spammeři přitom pracují systematicky. Gmail upozorňuje, že útočníci posílají i zcela prázdné zprávy, bez předmětu a bez obsahu, jen proto, aby ověřili, které adresy jsou aktivní. Teprve na potvrzené adresy pak míří skutečný útok. Google navíc popisuje takzvaný mailbombing: útočník záměrně zaplaví schránku balastem, aby v ní zapadla důležitá bezpečnostní upozornění, třeba o změně hesla nebo přihlášení z neznámého zařízení.
Česko není okrajový trh, phishing tu dominuje roky
Kdo by si myslel, že se ho to netýká, ať se podívá na čísla. CSIRT.CZ evidoval za rok 2025 celkem 3 005 bezpečnostních incidentů, z toho 1 776 phishingových a 444 spamových. Phishing je přitom nejčastějším typem incidentu v Česku dlouhodobě, už od roku 2011. ESET navíc uvádí, že Česko patřilo mezi pět nejvíce zasažených zemí v podvodné kampani Nomani.
Seznam.cz Email denně přijme v průměru 76 milionů zpráv. Přes 15 milionů z nich zpracovává jako nevyžádané a více než polovinu celkového provozu tvoří obchodní sdělení. Hranice mezi legitimním newsletterem a spamem je tenká, a právě proto je uživatelský signál tak cenný. Když stejnou zprávu označí jako spam více lidí, Seznam může začít zprávy od daného odesílatele posílat rovnou do spamu dalším uživatelům.
Co dělat, když jste už klikli
Pokud jste spam dosud jen mazali, není důvod k panice. Začněte ho nově nahlašovat, každý report může pomoci. Horší je situace, když jste v podezřelé zprávě klikli na odkaz, zadali heslo nebo otevřeli přílohu. V takovém případě doporučují Google i Microsoft jasný postup:
- Projděte bezpečnostní upozornění a aktivitu ve svém účtu (v Gmailu přes Security Checkup).
- Změňte hesla, nejen k e-mailu, ale i k dalším službám, kde používáte stejné nebo podobné heslo.
- Zapněte dvoufaktorové ověření, pokud ho ještě nemáte.
- Aktualizujte systém a zkontrolujte zařízení na malware.
- Pokud jste zadali platební údaje, kontaktujte banku.
Tři kliknutí na tlačítko „Nahlásit spam“ zaberou méně času než čtení tohoto článku. Filtr se z toho může učit, vy se chráníte a podvodníkům ubíráte prostor. Mazání je úklid. Nahlášení je obrana.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík