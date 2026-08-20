Překročte Eufrat a zemřete. Rusové z PMC Wagner neuposlechli a zemřeli

V únoru 2018 zaútočila u syrského města Chášam na břehu Eufratu asi pětisetčlenná proasadovská síla včetně žoldnéřů ruské soukromé vojenské společnosti Wagner na základnu podporovanou americkými jednotkami. Následující čtyřhodinová bitva se stala nejkrvavější přímou konfrontací mezi Rusy a Američany od konce první světové války a odhalila limity ruských PMC Wagner i propastný rozdíl v palebné síle mezi improvizovanou pozemní ofenzivou a jednotkami krytými a podporovanými americkou vzdušnou podporou.
VIDEO Předehra na ruský způsob
V září 2017 ruská letadla bombardovala pozice, o kterých se vědělo, že se zde nacházejí jednotky SDF a američtí poradci. Po tomto incidentu Brett McGurk, prezidentský vyslanec u globální koalice bojující proti ISIS, jasně uvedl, že Spojené státy nebudou váhat s obranou svých zájmů ani svých vojsk v Sýrii, a vyhlásil řeku Eufrat jako bod, odkud není návratu pro ruské nebo Ruskem podporované síly. V listopadu se američtí a ruští představitelé formálně dohodli, že na západní straně řeky ponechají syrské síly podporované Ruskem a na východní straně síly SDF. Přesto ruská i syrská vojenská letadla přelétala řeku Eufrat šestkrát až osmkrát denně. Odhadem až 10 % veškeré ruské letecké aktivity porušovalo dohodu o respektování hranice na řece Eufrat.
Ruské a syrské síly se těmito kroky snažily odhadnout, jak agresivně budou americké jednotky bránit oblast východně od Eufratu, kterou si SDF nárokovaly. Asadův režim chtěl zejména získat kontrolu nad lukrativními ropnými a plynovými poli na území kontrolovaném SDF, a zašel dokonce tak daleko, že Wagnerově skupině nabídl 25% podíl z produkce dobytých zařízení.
Ekonomické zájmy PMC Wagner
Právě na tuto 25% provizi měl Wagner a ruská vláda zálusk, když plánovali dobytí rafinerie zemního plynu Conoco, která je všeobecně považována za jedno z nejdůležitějších zařízení v Sýrii díky své schopnosti zpracovávat přes 450 tun plynu denně. Závod, který v září 2017 dobyly jednotky SDF, se nacházel východně od Eufratu, na území kontrolovaném SDF, a sídlil v něm malý kontingent elitních amerických vojáků z řad Delta Force, speciálních jednotek a rangerů.
Dne 7. února 2018 se nedaleko rafinerie začala formovat síla složená převážně z žoldnéřů Wagnerovy skupiny, podporovaná menším počtem proasadovských vojáků. Do 15:00 se síla rozrostla na více než 500 vojáků a 27 vozidel, včetně obrněných transportérů, tanků T-55 a T-72 a nejméně jednoho dvouhlavňového protiletadlového kanónu ZU-23. Ze začátku se ruské síly snažily aktivitu maskovat jako cvičení, ale Američané o této běžné ruské taktice dobře věděli, takže bylo jasné, že je čeká boj. Kolem desáté večer ruští žoldáci zahájili palbu.
Všech amerických 30 vojáků se muselo schovat za obrněné vozy a narychlo vykopat hliněné náspy. Reaper, který jim kroužil nad hlavami, zničil jeden dělostřelecký systém útočníků a přenášel videozáznam bojů do velitelství. Na pomoc napadené jednotce se vydalo dalších deset Zelených baretů týmu QRF.
Překročili Eufrat: Mariňáci proti „hudebníkům“
Ruské síly rozpoutaly peklo, tanky začaly postupovat směrem k americkým pozicím, které neměly nic, čím by mohly valící se obrněné kolosy zastavit. Mezitím se američtí představitelé horečně pokoušeli kontaktovat ruské zástupce prostřednictvím linky pro řešení konfliktů. I poté, co se jim konečně podařilo někomu zavolat, Rusko odmítlo uznat, že Wagnerova skupina je součástí jeho sil.
Jednotky SDF, američtí speciálové, mariňáci měli k dispozici celkovou sílu méně než 50 mužů a šest vozidel, aby se postavili kombinované síle čítající více než 500 mužů, více než dvacet obrněných vozidel a několik tanků. Zatímco původní jednotka na místě rafinérie byla vyzbrojena pouze kulomety a ručními palnými zbraněmi, pět obrněných nákladních vozidel, s nimiž tým QRF přijel, bylo vyzbrojeno dálkově ovládanými věžemi ráže .50 s termovizní optikou, takže je Američané seřadili za náspem čelem k postupujícím Rusům. Ti zahájili palbu na násep a tanky se přiblížily na 2 000 metrů, za nimi čekalo asi 500 vojáků na svou příležitost obsadit rafinerii a zlikvidovat Američany. Dobytí by Wagnerově skupině poskytlo opěrný bod na východní straně řeky Eufrat, který by mohl být využit k pokračování v postupu na území kontrolované SDF.
Právě když se situace pro americké síly zdála být beznadějná, nejbližší tank vybuchl v záblesku světla a byl pohlcen v ohnivé kouli, která zastavila postup ruských obrněnců. Dvojice útočných
vrtulníků AH-64 Apache spustila palbu na postupující Rusy. AH-64D, By Tad Browning, U.S. Army Operational Test Command Public Affairs, Public Domain
„Pak přiletěly jejich zatracené vrtulníky a začaly všechny likvidovat,“ vzpomínal jeden z Wagnerových žoldnéřů v uniklé zvukové nahrávce.
Američtí speciálové opět zahájili palbu ze svých kulometů ráže .50 a stopovací palbou osvětlili tanky, aby je Apači mohli zlikvidovat. Situace se lehce zkomplikovala, když rádio Američanům oznámilo, že se k pozicím blíží ruský bombardér, ale ten se nikdy na scéně neobjevil. Naopak na bojiště dorazily letouny F-15E Strike Eagle a F-22 Raptor. Jediným bombardérem nad hlavami bojujících tak byl přelétající americký B-52 a na scénu doputoval i těžce ozbrojený bitevní AC-130. Sporný počet ruských obětí
Po více než třech hodinách boje zničily americké letouny ruské síly během pouhých 45 minut, zlikvidovaly veškerou techniku vyjma jednoho tanku a obrněného vozidla. Podle zvukových nahrávek se jednotkám Wagnerovy skupiny podařilo přiblížit se k americkým pozicím na pouhých 300 metrů, než nápor letectva jejich postup zcela zastavil. Ruská vláda dodnes popírá jakoukoli účast na této operaci.
Jeden voják SDF utrpěl lehká zranění, kromě několika boulí a modřin nebyl zraněn ani jeden Američan.
Ruská nezávislá vyšetřovací skupina Conflict Intelligence Team potvrdila jménem deset mrtvých kontraktorů a odhadovala celkový počet na 20 až 30. Velitel Wagnerovy skupiny Andrej Trošev uvedl 14 padlých, jiní velitelé skupiny hovořili nejvýše o patnácti. Naproti tomu ruský kritik firmy Jevgenij Šabajev tvrdil, že zahynulo 218 kontraktorů, a na ruských sociálních sítích kolovaly zprávy až o dvou stovkách obětí.
Ruské ministerstvo zahraničí incident týden po útoku částečně přiznalo, když mluvčí Marija Zacharovová připustila možnou smrt pěti ruských občanů, zdůraznila však, že nešlo o příslušníky ozbrojených sil. Kreml po celou dobu trval na tom, že v cílové oblasti nebyli přítomni žádní regulérní ruští vojáci.
Bitva u Chášámu je často označována za nejkrvavější přímý střet mezi Rusy a Američany, přestože formálně nešlo o konflikt mezi oběma státy. Ruská strana byla zastoupena nestátním aktérem, jehož vztah k Kremlu zůstával záměrně nejasný. Právě tato nejednoznačnost dovolila oběma vládám vyhnout se eskalaci.
Moskva mohla ztráty odbýt jako soukromé kontraktory mimo její odpovědnost, Washington mohl akci prezentovat jako obranu vlastních jednotek bez nutnosti přiznat, že zabil vysoký počet ruských občanů.
Pro Wagnerovu skupinu měla bitva dlouhodobé důsledky. Odhalila zranitelnost lehce vyzbrojené pozemní síly bez odpovídající protivzdušné obrany vůči plně integrované americké vzdušné podpoře, a zároveň vyvolala v Rusku diskusi o právní regulaci soukromých vojenských společností, jejichž příslušníci padli v operaci, kterou stát oficiálně nepřiznával. Případ se stal jedním z raných příkladů modelu, který
Wagner později rozvinul ve větším měřítku v Libyi, Mali a Střední Africké republice, tedy nasazení PMC jako nástroje zahraniční politiky s deklarovatelnou popíratelností (plausible deniability), umožňující státu profitovat z vojenské přítomnosti bez formální odpovědnosti za ztráty nebo eskalaci.
Zdroj:
The Guardian, France 24, Sandboxx, The War Horse, The New York Times Autor/Licence fotografie: PMC Wagner, CC BY-NC 4.0