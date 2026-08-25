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Bývalý děkan plzeňské univerzity dostal podmínku a pokutu za kšefty se stipendii

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Dennívýzva
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Krajský soud v Plzni v odvolacím řízení potvrdil podmíněný trest, pokutu a zákaz činnosti pro bývalého děkana Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni Lukáše Šticha, který byl souzen za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Bývalý děkan podle soudu přiznával neoprávněně vysoká stipendia, a pak si je nechával od studentů vyplatit. Rozsudek je pravomocný.
ilustrační foto

ilustrační foto

Zdroj: Richard Beneš
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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