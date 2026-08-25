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Motorkář zběsile ujížděl policistům. Měl hned několik důvodů, proč nezastavit

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Před policejní hlídkou ujížděl motorkář v Borské ulici v Plzni. Na výzvy policistů k zastavení nereagoval. Ignoroval modrá a červená světla, sirénu i rozsvícený nápis „STOP“. Jeho jízdu ukončilo až policejní vozidlo, které neprodyšně zablokovalo ulici. Vzápětí se ukázalo, že motorkář měl hned několik pádných důvodů, proč se chtěl vyhnout setkání s policií.
Motorkář v Plzni ujížděl policistům. Měl hned několik důvodů, proč nezastavit

Motorkář v Plzni ujížděl policistům. Měl hned několik důvodů, proč nezastavit

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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