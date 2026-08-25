Motorkář zběsile ujížděl policistům. Měl hned několik důvodů, proč nezastavit

Motorkář zběsile ujížděl policistům. Měl hned několik důvodů, proč nezastavitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Motorkář v Plzni ujížděl policistům. Měl hned několik důvodů, proč nezastavit
Obrovská show, jakou plzeňský městský soud už dlouho nezažil. Přesně tak lze jednou větou popsat to, co v...
Do voleb zbývá už jen 45 dní a městské obvody hledají dobrovolníky do volebních komisí. Letos se konají...
Dramatický zásah se odehrával od pondělního večera v Horní Bříze na severním Plzeňsku. Na zhruba 40 metrů...
Zcela mimořádný objev si připsal tým plzeňských archeologů ze Západočeské univerzity v Plzni. Při zkoumání...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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