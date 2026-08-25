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Pětina Čechů zahání stres alkoholem. Játra přitom mohou dlouho mlčet

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Pivo u grilu, sklenka vína na dovolené nebo drink na festivalu. Léto přináší více příležitostí k pití alkoholu. Pro každého pátého Čecha podle nového průzkumu alkohol není jen součástí společenského života, ale sahá po něm také kvůli stresu nebo negativním pocitům.
ilustrační foto

ilustrační foto

Zdroj: Pexels/Xuân Thống Trần
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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