Vuelta přerušena kvůli kroupám: peloton odmítl pokračovat v etapě, cyklisté hledali úkryt pod mosty a u domů

Pondělní odpoledne 24. srpna 2026 mělo přinést první velký horský test letošní Vuelty, 174 kilometrů z přímořského Gruissanu přes pyrenejské průsmyky do Font-Romeu. Místo toho přineslo scény, které se na Grand Tour vidí jednou za dekádu. Peloton stoupal k vrcholu Col de Mont-Louis na francouzské straně Pyrenejí, když obloha během pár minut zčernala a na silnici se spustily kroupy. Tadej Pogačar, lídr závodu, začal gestikulovat směrem ke skupině a zpomalovat ji dřív, než stačila organizace cokoli oficiálně vyhlásit. Závodníci zastavovali u kraje cesty, schovávali se v hotelu u trati, v dodávkách doprovodné karavany, tiskli se ke zdem domů. Do deseti minut přišel verdikt: etapa se ruší. Bez vítěze, bez pódia, bez jediného zápisu do klasifikace.
Minuty, které rozhodly
Zlomový okamžik nastal zhruba 15,8 kilometru před cílem ve Font-Romeu. Peloton právě zdolával Col de Mont-Louis a před ním ležel ještě závěrečný technický úsek včetně sjezdu a finálního výjezdu. Bouře přišla náhle a s ní kroupy, které jezdci popisovali jako „velmi velké koule“. Přesný průměr v centimetrech oficiální zdroje neuvádějí, ale svědectví mluví jasně. „Hodně to bolelo. Zásah mimo helmu by mohl udělat velkou škodu,“ řekl španělský závodník Urko Berrade rozhlasové stanici Cadena SER. Wout van Aert belgické televizi Sporza popsal, jak se ukryl v dodávce u silnice.
Vozovka se během chvíle pokryla vrstvou krup a vody. Podle týmové zprávy Cofidisu se na silnici objevily i nánosy připomínající sesuvy. Jezdci Paul Ourselin a Louis Rouland popsali, jak se promočení a promrzlí vtěsnali do hotelu u trati, podle francouzského serveru 20 Minutes šlo o zařízení Igesa Village Club Mont-Louis Les Sorbiers, kde dostali ručníky a horké nápoje. Týmové autobusy pak sjížděly z kopce dolů, aby závodníky posbíraly.
Kdo vlastně závod zastavil
Odpověď zní: prakticky všichni najednou. Berrade to vystihl slovem „mix“. Peloton se začal zastavovat sám, Pogačar viditelně řídil zpomalení skupiny a organizace vzápětí vyhlásila anulaci. Formálně ale pravomoc leží jinde, než by se mohlo zdát.
Podle restartovacího protokolu UCI, účinného od 1. července 2025, má při nečekaném zhoršení počasí první krok v rukou prezident sboru komisařů, který závod neutralizuje. Poté se sejde rozhodovací panel složený z prezidenta komisařů, ředitele závodu a zástupců asociací týmů (AIGCP) a jezdců (CPA). Při neshodě má poslední slovo prezident komisařů. Peloton tedy může vyvinout tlak, a v pondělí ho vyvinul velmi viditelně, ale formální pravomoc sám nemá.
Rozhodující přitom nebyla jen intenzita krup. Před závodníky ležel sjezd a technický závěrečný úsek na kluzké, kroupami pokryté silnici. Restart by znamenal buď nebezpečný sjezd za mokra, nebo neférový závod, kde by pozice z okamžiku zastavení neodpovídaly sportovní realitě. Organizátoři proto nesáhli jen k neutralizaci, ale k úplnému vymazání etapy. Na oficiální výsledkové stránce Vuelty u 3. etapy stojí: „No rank available in this section.“
Paralela s Tour 2019, a proč Vuelta šla dál
Nejbližší srovnatelný moment z Grand Tour přišel na Tour de France 2019. Devatenáctá etapa do Tignes byla zastavena po krupobití a sesuvech na sjezdu z Col d’Iseran. Tehdy ale organizátoři zachovali sportovní výsledek, časy vzali na posledním průjezdném bodě před zastavením a etapa měla svého vítěze.
Vuelta 2026 šla o krok dál. Žádné časy, žádný vítěz, žádná změna v průběžném pořadí. Etapa prostě přestala existovat. Nedojížděla se ani následující den; program pokračoval v úterý 25. srpna čtvrtou etapou v Andoře, 104,8 kilometru s cílem v Andorra la Vella.
Počasí jako systémový problém Grand Tours
To, co se stalo u Col de Mont-Louis, není izolovaný incident. UCI sama spojuje narůstající frekvenci extrémních situací s klimatickými změnami. V lednu 2024 zavedla vedle staršího protokolu pro extrémní počasí z roku 2015 i nový protokol pro vysoké teploty. Od července 2025 pak platí detailní pravidla pro restart, která organizátorům explicitně dávají do rukou sadu nástrojů: posun startu, neutralizaci, úpravu zásobování, zkrácení i úplné zrušení etapy. Právě poslední možnost v pondělí v Pyrenejích využili.
Protokol pamatuje i na praktické detaily při zastavení: teplé oblečení, jídlo, pití. Cofidis potvrdil, že jezdci po úkrytu oblékli vše z dešťových vaků. Hotel u trati improvizovaně zajistil zbytek.
Co to znamená pro závod
Průběžné pořadí Vuelty zůstalo beze změny, jako by se pondělní etapa nikdy nekonala. Český závodník v letošním pelotonu podle databáze ProCyclingStats nefiguruje, takže domácí fanoušky situace zasáhla jen zprostředkovaně. Sportovně ale pondělí zanechalo stopu jinou než výsledkovou: připomnělo, že i v éře satelitních předpovědí dokáže pyrenejská bouře během minut proměnit závodní silnici v ledovou plochu pokrytou kroupami, kde nejde ani jet, ani stát.
Promrzlý peloton v hotelu u trati, ručníky přes ramena, autobusy sjíždějící z kopce pro své závodníky. Tahle Vuelta bude mít svého vítěze až 13. září v Madridu. Svůj nejsilnější obraz ale možná už má.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta