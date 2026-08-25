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Během léta udělali krok zpět: Mekies chce, aby to do Monzy vyřešili

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Nizozemský víkend byl pro Red Bull jedním z nejsložitějších a nejméně povedených v celé dosavadní sezóně. Už od úvodu mu chyběla rychlost a ani v jednom momentu neměl šanci vyzvat McLaren, Ferrari či Mercedes.
Během léta udělali krok zpět: Mekies chce, aby to do Monzy vyřešili

Během léta udělali krok zpět: Mekies chce, aby to do Monzy vyřešili

Zdroj: SvětFormule.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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