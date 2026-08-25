Pacient psychiatrické nemocnice se soudem nařízenou léčbou přelezl plot a uprchlPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pacient psychiatrické nemocnice se soudem nařízenou léčbou přelezl plot a uprchl
Od září se lidé v pracovní dny pohodlně dostanou do areálu Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně. Začne...
Před policejní hlídkou ujížděl motorkář v Borské ulici v Plzni. Na výzvy policistů k zastavení nereagoval....
Obrovská show, jakou plzeňský městský soud už dlouho nezažil. Přesně tak lze jednou větou popsat to, co v...
Do voleb zbývá už jen 45 dní a městské obvody hledají dobrovolníky do volebních komisí. Letos se konají...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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