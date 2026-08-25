Soud s provokatérem z Clashe. Nejdřív cirkus, potom realita. Ta už tak zábavná není

Ještě před samotným zahájením líčení došlo před budovou soudu k ostré výměně názorů mezi nebinárním Michalem M. (jak sám sebe označuje) a jeho dvěma největšími odpůrci, rovněž vyhlášenými provokatéry. Těmi jsou youtubeři Mikael Oganesjan a Vojtěch Pšenák. Konflikt, který se venku odehrál, samozřejmě snímalo několik kamer. A bylo těžké ubránit se smíchu při sledování této situace. Youtubeři konfrontovali Michala M., který jim to zase vracel. Obě strany se vzájemně obviňovaly z různých činů a akcí, které znají lidé z jejich videí.
V několika případech se už Michal M. téměř neudržel a na oba protivníky ostře vystartoval. Pobíhal kolem nich a mával pěstmi. K otevřenému násilí naštěstí nedošlo. Na poslední chvíli se pokaždé podařilo nebinárního Míšu jeho příznivcům uklidnit. Došlo jen na plivání a proud nepublikovatelných nadávek. V jeden okamžik si už Míša s Oganesjanem domlouvali zápas v kleci, aby se nemuseli prát venku před soudem. Oganesjan na místě vytočil na mobilu promotéra a majitele organizace Clash Tomáše Linh Le Syho a začal mu nabízet zápas. Jak to dopadlo, zatím není známo. Celá rozdováděná skupina totiž začala odcházet do soudní budovy.
Potyčky před soudem sledovali zpovzdálí policisté, kteří měli na místě tři své vozy. Nechybělo ani speciální vozidlo vybavené množstvím kamer a nabité nejmodernější elektronikou, které policisté používají při monitorování demonstrací nebo fanoušků během problematických fotbalových a hokejových utkání.
Show pokračovala ve stejném duchu i uvnitř soudní budovy, ještě před otevřením jednací místnosti. Opět se obě strany vzájemně provokovaly pod dohledem početného množství příslušníků justiční stráže. A opět všechno zaznamenávaly kamery a mobily. Ve finále potom nebinární Míša ochotně pózoval fotografům se vztyčeným prostředníčkem na společné fotografii s Oganesjanem.
Situace se změnila po příchodu do soudní síně, ale i tam bylo veselo. O průběhu hlavního líčení a o skutcích, za které je Michal M. obžalován, jsem podrobně psal ve včerejším textu, který najdete ZDE. Tváří v tvář soudci Michal M. zkrotl jako beránek a na jeho chování bylo vidět, že má bohaté zkušenosti ze soudních síní. Obžalovaný má totiž přes dvacet záznamů v trestním rejstříku. V roce 2020 byl i ve vězení. U soudu byl tentokrát bez obhájce.
Během své výpovědi obžalovaný několikrát viditelně překvapil i samotného soudce. Například v okamžiku, kdy se zeptal, zda má muž s celou řadou dluhů a exekucí nějaký stálý příjem. Michal M. mu předložil novou pracovní smlouvu, na základě které má dostávat od nespecifikovaného média 3000 Kč za jeden natáčecí den, kdy zřejmě bude před kamerou odhalovat svůj divoký a pestrý život. „Vy si tedy vyděláte měsíčně téměř 90 000 Kč,“ tázal se soudce obžalovaného. Ten mu vysvětlil, že na takovou částku nedosáhne, protože natáčet se rozhodně nebude každý den. Ale jen někdy. Obžalovaný uvedl, že nemá žádné příjmy ze sociálních sítí.
Velmi překvapil Michal M., když se vyjadřoval o svých dětech, se kterými se prý nestýká a na které prý z rozhodnutí matky neplatí žádné peníze. Nedokázal si ani vzpomenout, kolik je jim let. Nad údajným rozhodnutím matky dětí se opět podivoval soudce. „To by si to paní měla pořádně rozmyslet. Alimenty nejsou její peníze, ale peníze pro její děti,“ zdůraznil soudce.
Michal M. sám sebe označuje za nebinární osobu. Střídavě vystupuje jako muž, jindy jako žena. Současná identita je už asi pátá v pořadí. Před soudem zaznělo i jeho původní jméno. Na začátku se jmenoval Lukáš A. Celé jméno nelze zveřejnit vzhledem k GDPR.
Hlavní líčení s Michalem M. je vzhledem k jeho osobě nepochybně bizarní záležitostí. A neméně bizarní je i celý cirkus, který to vše doprovází. Ale je třeba striktně oddělit to, co se děje před jednací místností, a to, co se děje uvnitř. A to už zase taková legrace není. Michal M. je obžalován nejen z výtržnictví, ale především z pomluvy. Jeho obětí a terčem nechutné a dlouhodobé šikany, hraničící až s veřejným lynčem, se totiž stal mladý policista.
Obžalovaný tvrdí, že policisté se proti němu spikli a pomstili se mu zmanipulováním testů na drogy. Loni v listopadu ho totiž během jednoho dne zkontrolovala hlídka hned dvakrát a pokaždé měl pozitivní test. On ale podle svých slov návykové látky nikdy neužil. Začal tak jeho velký boj s policií. Veřejně začal prohlašovat, že zasahující policista byl ve službě pod vlivem kokainu. Opakovaně ho dehonestoval na sociálních sítích i na veřejnosti.
Pětadvacet minut četl před soudem žalobce dlouhý seznam, ve kterém líčil, jakým způsobem obžalovaný pomlouval na sociálních sítích poškozeného policistu, o kterém tvrdil, že měl pozitivní test na kokain. Na profilu „Nespokojený občan“ tvrdil obžalovaný, že policistu oznámil vnitřní kontrole. Mluvil o tom, že mezi ním a policistou zuří válka kvůli jeho kontrole. Opakovaně vystupoval v centru Plzně se svojí dodávkou. „Na autě měl vylepené tři fotky zachycující portrét poškozeného policisty s nápisem kokain. Vyvolávalo to dojem, že policista je uživatel kokainu. To není pravda. Byl testován na drogy s výsledkem negativním. Byl negativní i na alkohol,“ uvedl u soudu žalobce.
Policista se snaží u soudu očistit své jméno a žádá po obžalovaném jako náhradu škody 30 000 Kč. V příštích dnech budeme sledovat, jak hlavní líčení dopadne. Vzhledem k minulosti nebinárního Míši a dosavadnímu jednání si tak říkám, jestli tentokrát nebudou místo klece v Clashi jeho cílovou destinací mříže věznice.