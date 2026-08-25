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Muž vylezl na 40metrový vysílač a odmítal slézt, vyjednavač s ním mluvil 11 hodin

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Dramatický zásah se od pondělního večera odehrává v Horní Bříze na severním Plzeňsku. Na zhruba 40 metrů vysoký vysílač tam vylezl muž a odmítá slézt, dokonce vyhrožuje, že skočí. Na místě s ním už několik hodin mluví policejní vyjednavač.
ilustrační foto

ilustrační foto

Zdroj: Anh Tuan Tran
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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