Nová trolejbusová linka povede napříč areálem fakultní nemocnice

Nová trolejbusová linka povede napříč areálem fakultní nemocnicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
S parkováním je u nemocnice dlouhodobě problém
Obrovská show, jakou plzeňský městský soud už dlouho nezažil. Přesně tak lze jednou větou popsat to, co v...
Do voleb zbývá už jen 45 dní a městské obvody hledají dobrovolníky do volebních komisí. Letos se konají...
Dramatický zásah se odehrával od pondělního večera v Horní Bříze na severním Plzeňsku. Na zhruba 40 metrů...
Zcela mimořádný objev si připsal tým plzeňských archeologů ze Západočeské univerzity v Plzni. Při zkoumání...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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