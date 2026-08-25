Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Archeologové vykopali tisíce kusů nebezpečné munice, likvidace trvala celé dny

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zcela mimořádný objev si připsal tým plzeňských archeologů ze Západočeské univerzity v Plzni. Při zkoumání možných pozůstatků z doby druhé světové války u Českých Budějovic objevili munici, kanony i kulomety. Některé předměty ale byly velmi nebezpečné a obsahovaly bílý fosfor. Na likvidaci munice pracovali pyrotechnici dlouhé tři dny.
Archeologové vykopali tisíce kusů nebezpečné munice, likvidace trvala celé dny

Archeologové vykopali tisíce kusů nebezpečné munice, likvidace trvala celé dny

Zdroj: Policie ČR
Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Bourající Ukrajinec a příliš rychlý jezdec. V obou případech to byl jen začátek
Bourající Ukrajinec a příliš rychlý jezdec. V obou případech to byl jen začátek
Náš kostel je již opravdu náš, radují se v Touškově. Spolu s ním převzali i zahradu
Náš kostel je již opravdu náš, radují se v Touškově. Spolu s ním převzali i zahradu

Kostel Narození sv. Jana Křtitele se stal majetkem Města Touškova. Spolu s ním převzalo město také...

Nechvalně proslulý provokatér známý z Clashe je před soudem. Jednání předcházel konflikt
Nechvalně proslulý provokatér známý z Clashe je před soudem. Jednání předcházel konflikt

Nechvalně proslulý provokatér a kontroverzní zápasník v organizaci Clash MMA Michal M. (Nespokojený občan)...

Po pěti stoletích je znovu vcelku. Vědci dali dohromady středověký louskáček
Po pěti stoletích je znovu vcelku. Vědci dali dohromady středověký louskáček

Unikátní a zdobený louskáček z přelomu 14. a 15. století dali znovu dohromady experti z výzkumného centra...

Hysterie kolem ježků. Lidé je už teď zbytečně zachraňují, i když pomoc nepotřebují
Hysterie kolem ježků. Lidé je už teď zbytečně zachraňují, i když pomoc nepotřebují

Léto ještě neskončilo a už nyní vypukla v Plzni naprosto zbytečná hysterie kolem zachraňování ježků....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.