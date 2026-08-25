Archeologové vykopali tisíce kusů nebezpečné munice, likvidace trvala celé dnyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Archeologové vykopali tisíce kusů nebezpečné munice, likvidace trvala celé dny
Kostel Narození sv. Jana Křtitele se stal majetkem Města Touškova. Spolu s ním převzalo město také...
Nechvalně proslulý provokatér a kontroverzní zápasník v organizaci Clash MMA Michal M. (Nespokojený občan)...
Unikátní a zdobený louskáček z přelomu 14. a 15. století dali znovu dohromady experti z výzkumného centra...
Léto ještě neskončilo a už nyní vypukla v Plzni naprosto zbytečná hysterie kolem zachraňování ježků....
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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