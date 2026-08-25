V noci na pátek se Češi nevyspí. Strhující nebeskou podívanou si nesmíte nechat ujít

Poslední srpnový pátek nabídne milovníkům noční oblohy mimořádný zážitek. Nad našimi hlavami se odehraje velmi hluboké, téměř úplné částečné zatmění Měsíce. Celý úkaz však bude nesmírně dynamický a pro pozorovatele bude představovat pořádnou výzvu.
První fáze, takzvané polostínové zatmění, sice začíná už ve 3:24 SELČ, ale ta je volným okem prakticky nepostřehnutelná. Skutečné drama pro lidské oko odstartuje ve 4:33 SELČ, kdy Měsíc začne vstupovat do úplného zemského stínu.
Barevný kotouč v ranních červáncích
Měsíc se během úkazu bude nacházet nízko nad jihozápadním až západním obzorem v souhvězdí Vodnáře. S postupujícím časem se však začne rozehrávat fascinující světelná partie s blížícím se dnem.
Slunce totiž v Praze vychází v 6:11 SELČ, tedy pouhou minutu před maximální fází zatmění. Tento souběh přírodních jevů vytvoří na obloze neopakovatelnou scenérii plnou barev.
Jak bude stín postupovat, obloha začne vlivem blížícího se svítání světlat a Měsíc získá v blízkosti obzoru nezvyklou barvu.
„Těšit se můžete na nevšední zabarvení zatmělého Měsíce umocněné jeho malou výškou nad obzorem. Typické jsou odstíny od temně červené, přes skořicovou až po čokoládově hnědou,“ slibují webové stránky Hvězdárny a planetária Brno.
Planetární přehlídka a čekání na úplné zatmění
Pokud budete mít štěstí na jasné počasí a dobrý výhled, ranní obloha vám kromě samotného Měsíce nabídne také úchvatnou přehlídku planet. Vysoko nad jiho-jihozápadem v souhvězdí Ryb bude zářit Saturn.
Na východě se ukáže Mars v Blížencích a severovýchodní obzor ozdobí jasný Jupiter v souhvězdí Raka.
Zatmění Měsíce pak bude z pohledu z našeho území téměř úplné, ale ne docela. Zemský stín v maximální fázi zakryje 92,9 % až 93 % průměru měsíčního kotouče, takže malý kousek Měsíce zůstane stále neosvětlený. Konec částečného zatmění nastane v 7:52 SELČ, což je však čas, kdy už bude Měsíc v České republice hluboko pod obzorem.
Na skutečné a nefalšované úplné zatmění Měsíce si budeme muset počkat. Další taková příležitost viditelná z našeho území nastane až 31. prosince 2028.
Zdroje článku: hvezdarna.cz, astro-novinky.eu, idnes.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý