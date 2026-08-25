Kämpf o odchodu z Toronta: Na farmě jsem zažil psychicky náročné týdny. Rozhodla rodina a šance na olympiádu

Kämpf nikdy nepatřil k hráčům, kteří hledají pozornost. Devět sezon v zámoří odehrál jako spolehlivý defenzivní centr, tichý profesionál, kterého trenéři posílali na led v oslabení a při bránění vedení. Jenže podzim 2025 mu přinesl situaci, na kterou ho žádná příprava nepřipravila. Toronto potřebovalo seškrtat platový strop, přeskupit střed útoku, a Kämpf se svým kontraktem a zúženou rolí se do nového plánu nevešel. Na startovní soupisce Maple Leafs zůstali Nicolas Roy a nováček Jacob Quillan. Kämpf ne.
Šest týdnů v limbu
Časová osa říká víc než jakýkoli komentář. 3. října waiver. 4. října ho nikdo z ligy neclaimoval, a tak zamířil k farmářskému týmu Toronto Marlies. Za Marlies odehrál čtyři zápasy. 2. listopadu od týmu odešel. 7. listopadu organizace potvrdila jeho suspendaci bez mzdy. 14. listopadu se obě strany dohodly na ukončení smlouvy a Kämpf byl znovu zařazen na waiver. Tentokrát pro rozvázání kontraktu. 15. listopadu podepsal u Vancouver Canucks.
Mezi řádky těch dat se odehrávalo něco, co čísla nezachytí. Hráč, který devět let fungoval v systému NHL, najednou neměl jasno, kde bude příští týden. Neměl výplatu. Neměl zápasový rytmus. A hlavně měl dvě malé děti a rodinu, která se během jedné sezony stěhovala dvakrát.
Rodina jako rozhodující faktor
„V NHL chybí lidskost,“ řekl Kämpf v rozhovoru pro Hokej.cz po podpisu v Litvínově. Stresu bylo hodně. Spekulace médií, nejasný status v organizaci, pocit, že klubové rozhodování nebere v potaz nic za hranicí ledu. Ale definitivní „poslední hřebíček“ nebyl hokejový. Bylo to vědomí, že se už nechce dívat jen na sebe.
Dvě děti, dvě stěhování, nulová jistota, kde bude rodina za měsíc bydlet. Kämpf opakovaně říkal, že kdyby přišla nabídka dávající smysl i rodině (správná lokalita, jasná role), NHL by úplně nevylučoval. Nic takového nepřišlo. Po sezoně ve Vancouveru se rozhodl jinak.
7. července 2026 Litvínov oficiálně oznámil jeho příchod na tříletou smlouvu. Proč zrovna Litvínov? Kämpf pochází z Chomutova, ale Chomutov nehraje extraligu. Hledal tým v dojezdové vzdálenosti od domova. Litvínov měl výhodu blízkosti, vazby z dětství a přítomnosti bratří Kašových v kabině. Jinou extraligovou variantu fakticky neřešil.
Olympijský motiv
Kämpfův návrat do Česka nelze číst bez kontextu sezony 2025/26, poslední před zimní olympiádou v Miláně. Už na podzim 2025, v době jeho suspendace, se k situaci vyjadřovali Patrik Eliáš i Slavomír Lener. Shodli se na jednom: před olympiádou musí hráč jeho typu pravidelně hrát. AHL pro třicátníka s ambicí reprezentovat není ideální příprava.
Kämpf nakonec na olympiádě v únoru 2026 nastoupil. Česko vypadlo ve čtvrtfinále s Kanadou 3:4 po prodloužení. Trpký konec, ale Kämpf patřil k důležitým centrům týmu. Právě olympijská zkušenost ho podle všeho utvrdila v tom, že potřebuje prostředí, kde bude hrát velkou roli, ne čekat na šanci ve třetí nebo čtvrté formaci.
Návrat, který není útěk
Bylo by snadné číst Kämpfův příběh jako ústup. Hráč, který to v NHL nezvládl, se vrací domů. Jenže fakta říkají něco jiného. Toronto ho neposlalo na farmu jako hotového hráče na odpis. Poslalo ho tam jako oběť platového stropu a přeskupení kádru; GM Brad Treliving sám řekl, že po Kämpfově odchodu dostanou šanci jiní hráči. Problém nebyl výkon. Problém byl kontext.
A právě ten kontext pro třicátníka s rodinou změnil přijatelnou mez kompromisu. Na startu sezony 2025/26 bylo na soupiskách NHL devatenáct Čechů, pouhá 2,6 % ligy. Milan Hejduk ten trend popsal jako propad z někdejších skoro osmdesáti českých hráčů na zhruba čtvrtinu. Konkurence roste, prostor se zužuje. Pro role-playera Kämpfova typu to znamená neustálý boj o místo, kde výsledek závisí víc na správě platového stropu než na kvalitě hry.
Co Litvínov získal
Jiří Šlégr Kämpfův příchod označil za „obrovský krok dopředu“. Ondřej Kaše, který se do Litvínova vrátil už v létě 2023 po vlastní zdravotní anabázi, přiznal, že s Kämpfem řešil návrat prakticky denně během olympiády. Jejich příběhy se liší (Kaše se vracel po otřesech mozku, Kämpf po systémovém vytlačení z NHL), ale spojuje je totéž: vědomé rozhodnutí vyměnit prestiž za kontrolu nad vlastním životem.
Kämpf bude hrát v hale z roku 1955 s kapacitou necelých šesti tisíc diváků. V březnu 2026 přišlo na zápas Maple Leafs ve Scotiabank Areně přes osmnáct tisíc lidí. Ten rozdíl je obrovský. Ale Kämpf nehledal kulisy. Hledal klid, roli a radost z hokeje.
Na otázku, jestli je kapitola NHL definitivně zavřená, odpovídá opatrně, dveře si úplně nezabouchl. Současně ale podepsal tříletou smlouvu. Nejbližší roky jsou nastavené na Česko, na reprezentaci, na Litvínov. A na to, že po devíti sezonách v zámoří konečně ví, kde chce být.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka