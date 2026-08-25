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Hodinu parkování zdarma v Tuhnicích rozšíří Karlovy Vary do dalších ulic

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První hodinu parkování zdarma ve zpoplatněné zóně v Tuhnicích v Karlových Varech budou moci od září využít řidiči v dalších dvou ulicích. I pro krátkodobé parkování ale bude nutné pořídit si bezplatný parkovací lístek nebo potřebné údaje zadat do parkovací aplikace.
Ilustrační foto.

Ilustrační foto.

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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