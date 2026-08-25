Za míč z Maradonova podvodu století zaplatil kupec 70 milionů korun. Dres z téhož zápasu stál přes 200 milionů

Večer 22. srpna 2026 spadlo v aukční síni Heritage Auctions kladívko na částce 2 750 000 dolarů. S povinnou provizí 22 procent se konečná cena vyšplhala na 3 355 000 dolarů, v přepočtu podle kurzu ČNB zhruba 69,3 milionu korun. Kupec, vedený v záznamu jen jako „internetový dražitel“, získal míč, kterým se hrálo celé čtvrtfinále mistrovství světa 1986 v Mexiku. Zápas, v němž Diego Maradona vstřelil dva nejslavnější góly fotbalové historie: nedovolený gól rukou a hned poté „Gól století“. Heritage výsledek označil za rekord pro jakoukoli fotbalovou relikvii mimo kategorii dresů. Jenže právě ta kategorie dresů ukazuje, jak podivně sběratelský trh oceňuje minulost.
Dva góly, jeden míč, pět dražitelů
O lot se utkalo pouhých pět registrovaných zájemců, po telefonu a online dohromady. Heritage přitom míč nabízel s orientačním odhadem přes 10 milionů dolarů. Výsledek skončil na třetině této ambice. Proč tak málo zájemců o předmět, který byl přítomen u obou momentů, jež definovaly Maradonovu legendu?
Odpověď se skrývá v tom, co sběratel skutečně kupuje. Míč byl na hřišti. Ale Maradona ho nenosil na těle. Nedotýkal se ho celých devadesát minut. Nepropotil ho. Míč je svědek, dres je druhá kůže.
Proč dres vyhrává nad míčem
4. května 2022 prodal Sotheby’s Maradonův modrý dres ze stejného čtvrtfinále za 7 142 500 liber, tedy 9,3 milionu dolarů. Při tehdejším květnovém průměru ČNB to odpovídalo zhruba 208 milionům korun. Téměř trojnásobek oproti míči.
Důvody jsou strukturální, ne náhodné:
- Intimita kontaktu. Dres seděl Maradonovi na zádech, když obcházel pět anglických hráčů. Míč se mezitím kutálel pod nohama obou týmů.
- Vizuální čitelnost. Dres s číslem 10 je okamžitě rozpoznatelný na každé fotografii. Míč Adidas Azteca vypadá jako tucet dalších z turnaje.
- Provenience. Anglický záložník Steve Hodge si dres vyměnil s Maradonou přímo po zápase, pak ho na třicet let zapůjčil National Football Museum v Manchesteru. Příběh se dal vyprávět jednou větou. U míče je řetězec složitější.
Sběratelský trh na vrcholné úrovni funguje jako trh s příběhy. Čím jednodušší a emocionálnější příběh, tím vyšší cena. Dres říká: „Tohle měl na sobě.“ Míč říká: „Tohle bylo na hřišti.“ Ten rozdíl stojí 140 milionů korun.
Čtyřicet let v Tunisku
Míč po čtyři dekády držel tuniský rozhodčí Ali Bennaceur, muž, který gól rukou neodhalil a stal se tak nechtěným spoluautorem legendy. Podle Heritage Auctions převzal míč po závěrečném hvizdu podle tehdejšího protokolu FIFA, nechal ho podepsat ostatními rozhodčími a uložil v Tunisku.
Autentizace stojí na několika pilířích: Bennaceurův dopis o provenienci z roku 2023, porovnání fotografií od Sports Investors Authentication se snímky z obou gólových akcí, druhá nezávislá fotoanalýza a fyzické stopy odpovídající zápasovému opotřebení včetně značky „X“ typické pro míče MS 1986. Bennaceur zároveň tvrdí, že se během utkání nepoužil žádný náhradní míč, jde tedy o jedinou kouli přítomnou u obou momentů.
Je to robustní dokumentace. Ale pro sběratele je to pořád „papírový“ důkaz, ne instinktivní jistota, kterou dává pohled na dres s číslem 10 na archivní fotografii.
Podvod, který se stal kulturním dědictvím
Maradona po zápase gól zarámoval větou, která přežila víc než jakýkoli sportovní citát: „Trochu hlavou Maradony a trochu rukou Boží.“ Spoluhráčům prý říkal, ať ho přijdou obejmout, jinak rozhodčí gól neuzná. Anglický obránce Terry Butcher to později nazval „nejlepší loupeží, jakou kdy uvidíte.“ FIFA v roce 2018 připomněla, že Maradona sám podporoval zavedení systému VAR, technologie, která by jeho nejslavnější gól nikdy neuznala.
Trh nekupuje morální čistotu. Kupuje jedinečnost. A kontext čtvrtfinále 1986 (čtyři roky po válce o Falklandy, Argentina proti Anglii, podvod a génius v rozmezí čtyř minut) je příběh, který nemá ve sportovní historii konkurenci.
Kde stojí český sběratel
Pro srovnání: průměrná hrubá mzda v Česku v prvním čtvrtletí 2026 přesáhla 50 tisíc korun. Za míč z Maradonova zápasu by český zaměstnanec s průměrným platem pracoval přes 115 let. Na českém portálu Sportovní aukce se běžné sportovní memorabilie prodávají v řádu tisíců až desítek tisíc korun, jiný vesmír. Národní muzeum sice provozuje Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu s rozsáhlými sbírkami, ale reálným zájemcem o lot za 70 milionů by mohl být jedině výjimečně silný soukromý sběratel.
Celá aukce Heritage Summer Platinum Night 2026 utržila 62,96 milionu dolarů a stala se největší sportovní aukcí v historii firmy. Míč z Maradonova zápasu v ní byl jedním z vlajkových lotů, a přesto skončil hluboko pod očekáváním. I u naprosté ikony fotbalu platí, že sběratelský trh má vlastní logiku: nejcennější není to, co bylo nejblíž akci, ale to, co bylo nejblíž tělu hvězdy.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle