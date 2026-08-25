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Za míč z Maradonova podvodu století zaplatil kupec 70 milionů korun. Dres z téhož zápasu stál přes 200 milionů

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Anonymní dražitel zaplatil za míč z čtvrtfinále MS 1986 v přepočtu téměř 70 milionů korun. Dres ze stejného zápasu se přitom před čtyřmi lety prodal za trojnásobek.
Za míč z Maradonova podvodu století zaplatil kupec 70 milionů korun. Dres z téhož zápasu stál přes 200 milionů

Za míč z Maradonova podvodu století zaplatil kupec 70 milionů korun. Dres z téhož zápasu stál přes 200 milionů

Zdroj: Dani Yako/ Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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