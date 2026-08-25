Do hotelu se bez rezervace nahrnulo 180 promočených cyklistů. Za odměnu mu internet nadělil stovky pětihvězdičkových recenzí

Třetí etapa letošní Vuelty měla v pondělí měřit 174 kilometrů a skončit ve Font-Romeu. Patnáct kilometrů před cílem ale přišlo tak prudké krupobití, že pokračování závodu přestalo dávat smysl. Tadej Pogačar v červeném dresu signalizoval ostatním jezdcům, aby zpomalili, organizátoři etapu nejprve neutralizovali a následně úplně zrušili. Promrzlí závodníci mezitím hledali cokoli, co mělo střechu.
A jeden hotel měl právě svůj životní den.
Prosíme 180 ručníků. Pokud možno hned
Igesa Village Club Mont-Louis Les Sorbiers leží u trasy a během několika minut dostal zřejmě nejpodivnější skupinovou rezervaci své existence. Do prostor hotelu se nahrnuli jezdci, členové týmů a další lidé z doprovodu závodu. Personál je místo řešení toho, kdo má rezervaci a kdo rozhodně ne, začal zásobovat ručníky, teplými nápoji a něčím k jídlu.
Profesionálové si toho všimli. Julien Bernard z Lidl-Treku hotelu veřejně poděkoval, stejně jako Tobias Halland Johannessen z Uno-X nebo William Barta. Johannessen ocenil zejména skutečnost, že ručníky dostali prakticky okamžitě poté, co se dovnitř nahrnulo zhruba 180 cyklistů bez jakéhokoli předchozího varování.
To už by samo o sobě byla pěkná tečka za nepovedenou etapou.
Jenže pak hotel objevili fanoušci.
„Šel jsem na kávu a seděl tam Pogačar“
Google profil zařízení začaly během několika hodin zaplavovat pětihvězdičkové recenze. Některé byly skutečně od jezdců. U jiných bylo poměrně rychle jasné, že jejich autoři během krupobití pravděpodobně seděli mnohem dál od Pyrenejí.
Jeden údajný host například tvrdil, že si pouze zašel na kávu a potkal Tadeje Pogačara. Další doporučil hotel každému, kdo se vydá na cyklistický výlet se 180 kamarády a zastihne ho krupobití. Jiný popsal náhlý příchod pelotonu jako vpád zhruba 180 hubených třesoucích se robotů v cvakajících tretrách, mezi nimiž se pohyboval také jeden speciální červený model jménem Tadej.
A pak je tu samozřejmě „Pogačar“.
Na Googlu se objevil profil nesoucí jeho jméno s děkovnou recenzí, jejíž autor se mimo jiné představil jako přítel slovinské cyklistky Uršky Žigart. Velo upozorňuje na poměrně podstatnou drobnost: neexistuje jistota, že recenzi napsal skutečný Pogačar. Vzhledem k tomu, co všechno začalo na profilu hotelu během několika hodin přibývat, je trocha skepticismu rozhodně na místě.
Hotel tak získal něco mezi poděkováním pelotonu, cyklistickým memem a reklamní kampaní, kterou by marketingové oddělení plánovalo půl roku a stejně by ji nevymyslelo.
Etapa neměla vítěze. Hotel ano
K úternímu dopoledni už podle francouzského 20 Minutes nasbíral hotel přibližně 900 hodnocení. Vedle skutečných poděkování jezdců se mezi nimi objevovaly odkazy na Pogačara, cyklistické roboty nebo třeba tvrzení, že právě zde kdysi při své cestě přenocovali Tři králové.
Na celé historce je přitom sympatické, že původně vůbec nešlo o žádný marketingový tah. Když před dveřmi zastavilo několik desítek promrzlých lidí a za nimi dorazil prakticky celý profesionální peloton, hotel prostě otevřel dveře a začal rozdávat ručníky.
Třetí etapa Vuelty tak skončila bez vítěze a předčasně.
Největší výhru dne si ale možná připsal horský hotel, který zjistil, že nejrychlejší cestou k pěti hvězdičkám na Googlu je mít připravených 180 ručníků právě ve chvíli, kdy se nad Pyrenejemi otevře nebe.
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Zdroje: Reuters – Vuelta third stage abandoned after hailstorm in Pyrenees [1], Velo – Vuelta a España ‘Hail Hotel’ Has Been Spammed with Rave Reviews. We Suspect They're Not All Legit [2], 20 Minutes – Vuelta 2026: L’hôtel qui a hébergé les coureurs croule sous les avis positifs et drôles [3], Cyclingnews – Eyewitness account of how Vuelta a España stage 3 ground to a halt [4]. foto instagram @veloncc