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Čechům může v důchodu chybět 10 až 15 tisíc korun měsíčně. Samotná státní penze stačit nemusí

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Výplata chodí každý měsíc a důchod se zdá být ještě daleko. Právě proto řada lidí vlastní finanční rezervu odsouvá. Jenže po odchodu z práce mohou příjmy klesnout mnohem více, než si dnes připouštějí. Rozdíl může činit i deset až patnáct tisíc korun měsíčně.
Budoucí důchod může být pro mnoho Čechů příliš nízký: Měsíčně jim může scházet až 15 tisíc Kč.

Budoucí důchod může být pro mnoho Čechů příliš nízký: Měsíčně jim může scházet až 15 tisíc Kč.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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