Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Bývalý majitel Viktorie Plzeň měl Rolls-Royce i osobního řidiče. Pak Kříž zmizel a 16 let už ho nikdo neviděl

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Bývalý majitel fotbalové Plzně Miroslav Kříž si užíval mimořádného luxusu. Zlom nastal ve chvíli, kdy jeho finanční spory s partnery překročily únosnou mez.
FC Viktoria Plzeň - oslavy titulu v české lize, květen 2015

FC Viktoria Plzeň - oslavy titulu v české lize, květen 2015

Zdroj: FOTO:Vachovec1, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Reklama
Další články z kroniQa
Obří podzemní město objevil náhodou. Hledal zatoulané slepice
Obří podzemní město objevil náhodou. Hledal zatoulané slepice
Zvrácené choutky šlechtice. Levoboček Rudolfa II. mučil krásnou dívku dlouhé hodiny
Zvrácené choutky šlechtice. Levoboček Rudolfa II. mučil krásnou dívku dlouhé hodiny

Nemanželský syn Rudolfa II. měl před sebou skvělou kariéru. Julius d’Austria ale propadl šílenství a stal...

Ľudmila Cervanová zmizela cestou na autobus. Její případ se u soudu dočkal definitivní tečky až po padesáti letech
Ľudmila Cervanová zmizela cestou na autobus. Její případ se u soudu dočkal definitivní tečky až po padesáti letech

Slovenská studentka Ľudmila Cervanová zmizela před půl stoletím cestou na autobus. Nejdelší případ tamní...

Zmar a rez. Z nejslavnějšího ruského vrtu planety zbyl jen zapečetěný poklop
Zmar a rez. Z nejslavnějšího ruského vrtu planety zbyl jen zapečetěný poklop

Sovětský projekt nejhlubšího vrtu světa přinesl vědecké objevy i legendy o bráně do pekla. Proč utichly...

Co se šeptalo v hospodách během normalizace. Vtipy o Husákovi, Brežněvovi i prázdných obchodech
Co se šeptalo v hospodách během normalizace. Vtipy o Husákovi, Brežněvovi i prázdných obchodech

Období normalizace přinášelo mnoho absurdních situací, se kterými se lidé vyrovnávali humorem. Šíření...

Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

Web nabízí aktuální články z oblasti moderních technologií, vědy, společnosti i životního stylu. Obsah kombinuje praktické tipy s přehledy trendů a novinek, které ovlivňují každodenní život – od digitálních inovací přes zdraví až po kuriozity ze světa. Články jsou psané srozumitelně a přístupně,...

Všechny články tohoto autora →
kroniQa
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.