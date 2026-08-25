Bývalý majitel Viktorie Plzeň měl Rolls-Royce i osobního řidiče. Pak Kříž zmizel a 16 let už ho nikdo neviděl

Byl mocným sportovním funkcionářem a miloval velmi nákladný životní styl. Miroslav Kříž si užíval služeb osobního řidiče i luxusních rezidencí na slunné Floridě. Jeho ambiciózní plány ovšem nečekaně zastavil jeden květnový večer roku 2010 před luxusní pražskou restaurací. Od té doby jej nikdo z rodiny ani přátel neviděl. Golfové oslavy a zrádný teletext
Začátkem srpna roku 2008 prožíval tehdejší majitel plzeňské Viktorie chvíle absolutního štěstí. Fotbalový klub tehdy na domácím hřišti porazil pražský Žižkov 3:2 a vyhoupl se po úplně prvním ligovém kole na první místo tabulky.
Miroslav Kříž tehdy nechal na televizích zapnout teletextovou stránku 206 a dlouze si vychutnával pohled na průběžné výsledky. Pak pozval celý hráčský kádr do golfového klubu Dýšina, kde působil jako prezident a na plazmových obrazovkách se znovu a znovu načítala aktuální fotbalová tabulka.
Každodenní milionové výdaje
Kříž si potrpěl na prvotřídní servis a noblesní společnost. Z luxusního vozu Rolls Royce přecházel do kavárny pohodlným krokem, zavazadlo a mobilní telefon mu až ke stolu ochotně nosil osobní řidič. Každý den utratil třicet až padesát tisíc korun výhradně za své osobní potřeby. Provoz prvoligového klubu vyžadoval další obrovské finanční injekce. Z vlastních zdrojů musel fotbal denně dotovat částkou sto tisíc korun.
Peníze na tento oslnivý život plynuly ze společnosti AP Trust. Ta spravovala lukrativní majetek po zkrachovalé plzeňské Škodovce, do kterého spadal hotel, rozsáhlé pozemky i bytový fond. Podle informací z jeho okolí si odtud bral pro vlastní potřebu zhruba tři miliony korun měsíčně.
Takto masivní finanční toky se staly předmětem sporů s jeho obchodními partnery. Dvojice Kamil M. a Petr Š. nesdílela nadšení pro financování ztrátového sportu. Podnikatelské prostředí navíc provázely mimořádně tvrdé praktiky. Kamilovi M. například explodoval na balkóně bytu granát a další výbušninu našel pod svým autem.
Strach a boj o nadvládu nad firmou
Vztahy uvnitř společnosti se postupně zcela rozpadly.
„Očekával, že teď někdy dostane velké peníze, stovky milionů,“ popsal Křížovo uvažování jeho tehdejší spolupracovník v rozhovoru pro deník MF DNES. Bývalí partneři se začali obávat o svou bezpečnost a raději se na čas ukryli v zahraničí. Petr Š. strávil tři měsíce ve Spojených státech amerických a Kamil M. odcestoval do Rakouska.
Spory vyvrcholily na konci dubna 2010. Právníci zastupující zájmy fotbalového bosse převzali kontrolu nad valnou hromadou a prosadili změny ve vedení společnosti. Odstavený Kamil M. platnost tohoto kroku okamžitě napadl u soudu. Získal pravomocné rozhodnutí ve svůj prospěch a bitva o vliv nad firmou dostala zcela nový náboj.
Plzeňská Doosan Arena – panoramatický pohled na stadion ze sektoru hostů. FOTO: Michalkozuch, CC0, via Wikimedia Commons Prázdná židle před pražskou restaurací
Napjatá situace dospěla k bodu zlomu 22. května 2010. Miroslav Kříž tehdy odešel z luxusní pražské restaurace Chagall’s na domluvenou schůzku a slehla se po něm zem. Vyšetřovatelé předpokládali účast Kamila M., ten ovšem prokazatelně pobýval za hranicemi. S kým se muž s rozsáhlými kontakty v podsvětí doopravdy sešel, se zřejmě nikdy nezjistí.
Policie případ překvalifikovala na únos a vraždu a následující rok prohlásila oběť za mrtvou. Jediný podezřelý z pražské galerky vyvázl u soudu bez trestu pro nedostatek přímých důkazů. Samotné vyšetřování kriminalisté oficiálně odložili o devět let později.
Záchrana fotbalového klubu z dluhů
Po zmizelém majiteli zůstala ve fotbalovém prostředí organizace na pokraji absolutního kolapsu.
„Dávno byla mrtvá, ekonomická i právní stránka naprosto v dezolátním stavu,“ popsal následně situaci nový vlastník klubu Tomáš Paclík. Přesto svému předchůdci zpětně přiznal jednu obrovskou zásluhu. Právě on totiž do Plzně přivedl klíčové postavy budoucích úspěchů, trenéra Pavla Vrbu a kapitána Pavla Horvátha.
Z pohledu běžných obchodních slibů se Kříž choval férově a držené slovo nikdy neporušil. Jméno někdejšího vlivného podnikatele dodnes rezonuje historií plzeňského fotbalu i policejními archivy. Zcela nečekaně zaznělo i u soudu ohledně nelegální výroby cigaret na Zlínsku, kam měl podle tvrzení svědků dodat stroje za desítky milionů korun.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( fcviktoria, idnes, zena.aktualne).