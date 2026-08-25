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Kvíz ze ZŠ: Zopakujte si učivo 5. třídy a oměřte síly s desetiletými dětmi. Abyste se nakonec nestyděli

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Konec prvního stupně základní školy uzavírá ukončení docházky 5. třídy. Již v tu dobu děti znají spoustu informací, které také umí použít v praxi. Připomeňte si s námi, co se v páté třídě děti většinou učí.
Kvíz ze ZŠ: Zopakujte si učivo 5. třídy a oměřte síly s desetiletými dětmi. Abyste se nakonec nestyděli

Kvíz ze ZŠ: Zopakujte si učivo 5. třídy a oměřte síly s desetiletými dětmi. Abyste se nakonec nestyděli

Zdroj: Nataliia Zhekova / Shutterstock
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