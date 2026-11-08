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Android 17, nová Motorola Signature 27 a vánoční slevy operátorů: To nej z týdne #45

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I v uplynulých sedmi dnech se ve světě technologií udála spousta zásadních věcí. Pokud jste nestíhali sledovat dění den po dni, připravili jsme pro vás...
Android 17, nová Motorola Signature 27 a vánoční slevy operátorů: To nej z týdne #45

Android 17, nová Motorola Signature 27 a vánoční slevy operátorů: To nej z týdne #45

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 08.11.2026 10:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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