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Apple zpřísňuje pravidla pro seznamky a AI společníky, omezuje je pro dospělé

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Velké obchody s aplikacemi mají svá pravidla pro vývojáře, kteří je musí dodržovat, jinak může dojít k odebrání jejich výtvorů. Ti tak mnohdy nemají jinou...
Apple zpřísňuje pravidla pro seznamky a AI společníky, omezuje je pro dospělé

Apple zpřísňuje pravidla pro seznamky a AI společníky, omezuje je pro dospělé

Zdroj: Apple
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 09:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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