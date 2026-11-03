Apple zpřísňuje pravidla pro seznamky a AI společníky, omezuje je pro dospělé

Apple zpřísňuje pravidla pro seznamky a AI společníky, omezuje je pro dospěléPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Apple zpřísňuje pravidla pro seznamky a AI společníky, omezuje je pro dospěléZdroj: Apple
Článek byl publikován 03.11.2026 09:28
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