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Vynálezce přišel s deskou, kterou šlo kopírovat po tisících. Hudba se díky tomu přestěhovala do domácností

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V roce 1887 už lidé dokázali zvuk zaznamenat a znovu přehrát. Jenže záznam ještě nebyl samozřejmým výrobkem, který si koupíte v obchodě. Osmého listopadu získal Emile Berliner americký patent na gramofon a pomohl otevřít cestu plochým deskám vyráběným ve velkých sériích. Právě proměna zvuku ve snadno rozmnožitelný předmět dala vzniknout novému způsobu poslechu hudby.
Vynálezce přišel s deskou, kterou šlo kopírovat po tisících. Hudba se díky tomu přestěhovala do domácností

Vynálezce přišel s deskou, kterou šlo kopírovat po tisících. Hudba se díky tomu přestěhovala do domácností

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.11.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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