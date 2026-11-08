Jeden zápas a Mac Daddy je volný. McGregor odpočítává konec v UFC. Cestu už má vybranou

- McGregorovi zbývá podle smlouvy s UFC poslední zápas, chce ho absolvovat příští léto
- V červenci si proti Maxi Hollowaymu přetrhl křížový vaz a poškodil meniskus
- Od roku 2024 je spolumajitelem Bare Knuckle Fighting Championship
- Šéf BKFC David Feldman věří, že Ir u něj vyprodá stadion
Návrat, který trval minutu
Velký návrat po pěti letech skončil dřív, než pořádně začal. Na UFC 329 v Las Vegas zkusil McGregor hned na úvod skopnutí z výskoku, špatně dopadl a pravé koleno nevydrželo. Proti Maxi Hollowaymu prohrál technickým knokautem v prvním kole. Diagnóza zněla na přetržený přední zkřížený vaz a poškozený meniskus.
Šlo o jeho druhý zápas v řadě, který ukončilo zranění v prvním kole. Z posledních pěti duelů prohrál čtyři. Po operaci počítá s rekonvalescencí na devět až dvanáct měsíců. Rozlučku v UFC by rád absolvoval během Mezinárodního týdne bojových sportů v Las Vegas příští léto.
Spolumajitel, který chce do ringu
Co přijde potom, McGregor neskrývá. Do BKFC vstoupil jako spolumajitel v dubnu 2024 a od té doby opakovaně slibuje, že si tam zápasí i sám. V září tu touhu znovu přiživil. „Bare Knuckle Fighting Championship je teď nezastavitelné. Jaké máme za sebou měsíce. Nemůžu se dočkat, ještě jeden zápas a Mac Daddy je volný,“ vzkázal fanouškům.
Zakladatel organizace David Feldman pro ESPN uvedl, že by vsadil cokoli na to, že McGregor u něj zápasit bude. Po večeru BKFC 92 na baseballovém stadionu Fenway Park v Bostonu šel ještě dál. Podle něj by Ir vyprodal celý stadion.
Možností má McGregor víc. Ve hře jsou i boxerský duel s Jakem Paulem, kterého teď vyzývá kickboxer Cédric Doumbé, nebo třetí souboj s Natem Diazem. Holé pěsti jsou ale podle jeho slov priorita.
Smích, který nebyl
Zatímco koleno se hojí, McGregor objíždí galavečery. V úterý se ukázal v Římě na turnaji HYPE FC, kde Raul Rosas Jr. udusil Colbyho Covingtona za 43 sekund. Sítěmi se pak šířilo video, na kterém se Ir v hledišti smál.
McGregor to rázně odmítl. „Je to lež a celé sestřižené. Nesměju se bojujícím mužům a ženám. Respektuji je! Výhra, prohra, remíza!“ napsal na síti X.
Zbývá otázka, zda tělo, které v posledních dvou zápasech vypovědělo službu, zvládne ještě dva velké duely. McGregor sám o tom zjevně nepochybuje.