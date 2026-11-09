AI už pracuje na oběžné dráze. Google ale upozornil na zásadní problém

Přesun obřích datových center na oběžnou dráhu má vyřešit rostoucí energetické nároky umělé inteligence. Jenže právě Google, který tuto technologii sám vyvíjí, nyní upozornil na její nepříjemnou ekonomickou stránku. Amanda Peterson Corio, globální ředitelka Googlu pro energetiku datových center, na konferenci WTF Summit společnosti The Information uvedla, že vesmírná datová centra mohou být až stokrát dražší než jejich pozemní alternativy.
Její vyjádření přichází v mimořádně zajímavou chvíli. Google totiž 1. října 2026 vypustil ve spolupráci se společností Planet experimentální družici projektu Suncatcher. Na palubě rakety SpaceX Falcon 9 se tak do vesmíru dostal hardware, který má prověřit možnost provozování výpočetní infrastruktury mimo Zemi.
Google už ve vesmíru spustil umělou inteligenci
Experiment přinesl první výsledky. Dne 30. října Google oznámil, že jeho družice úspěšně spustila jazykový model Gemma 4 na procesoru TPU. Model dokonce vytvořil krátkou báseň o pobytu ve vesmíru, kterou satelit odeslal na Zemi při přeletu nad norskými Špicberky.
Technické možnosti prototypu však zatím zůstávají velmi omezené. Družice nese čtyři akcelerátory TPU, její solární systém ale poskytuje maximálně přibližně jeden kilowatt elektrické energie. Podle informací serveru TechCrunch proto dokáže provozovat pouze jeden čip najednou, přibližně dvacet minut v kuse.
Vedle spotřeby energie představuje zásadní problém také chlazení, kosmické záření a údržba. Na Zemi lze vadný server vyměnit během běžného servisního zásahu. Na oběžné dráze je podobná operace podstatně komplikovanější.
Musk plánuje milion družic. Google radí zůstat nohama na Zemi
O vesmírná datová centra se intenzivně zajímá také Elon Musk. Jeho společnost SpaceX požádala americký Federální komunikační úřad FCC o povolení systému zahrnujícího až milion družic určených pro výpočetní infrastrukturu. Podaná žádost ovšem neznamená, že byl takový projekt schválen.
Peterson Corio přitom upozorňuje, že hlavním problémem výstavby datových center ve Spojených státech není samotný nedostatek elektřiny. Za zásadní překážky označuje zdlouhavé povolovací procesy a připojování nových zařízení k energetické síti.
Vesmír nabízí téměř nepřetržitý přístup ke sluneční energii, nikoliv však automaticky levnější provoz. Odhad až stonásobných nákladů navíc není výsledkem provozu skutečného orbitálního datového centra v komerčním měřítku.
Google proto svůj projekt Suncatcher neopouští. V roce 2027 plánuje vyzkoušet dvě vzájemně propojené družice. Dosavadní experiment už prokázal, že umělá inteligence dokáže pracovat na oběžné dráze. Zda se tam někdy vyplatí provozovat celá datová centra, zůstává podstatně složitější otázkou.