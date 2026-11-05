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Moto Watch 2 Fit: Nový společník s tréninkovými algoritmy od Polaru

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Před dvěma měsíci se Motorola vrátila oficiálně na trh s chytrými hodinkami s operačním systémem Wear OS. Novinka se jmenuje Moto Watch Ultra a nyní...
Moto Watch 2 Fit: Nový společník s tréninkovými algoritmy od Polaru

Moto Watch 2 Fit: Nový společník s tréninkovými algoritmy od Polaru

Zdroj: Motorola
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 13:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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