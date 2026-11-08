Pornhub mění pravidla sledování videí. Některé uživatele už bez ověření nepustí

Foto: Magnific
Pornhub už v některých zemích není stránkou, na kterou stačí přijít, odkliknout potvrzení plnoletosti a začít sledovat videa. Provozovatel platformy Aylo během roku 2026 výrazně změnil způsob, jakým se uživatelé dostávají k obsahu pro dospělé. Ve Velké Británii omezil přístup novým návštěvníkům a následně umožnil návrat části uživatelů prostřednictvím ověření věku v zařízeních Apple. Ani tento postup však zatím nepřesvědčil britské regulační úřady.
Změny souvisejí s tamním zákonem Online Safety Act, který požaduje účinné ověřování věku návštěvníků pornografických stránek. Pouhé kliknutí na tlačítko potvrzující plnoletost už pro splnění těchto požadavků nestačí.
Pornhub proto 2. února 2026 omezil přístup ve Spojeném království. Obsah mohli nadále sledovat především uživatelé s dříve ověřeným účtem. Pro ostatní návštěvníky se přístup k pornografickým videím podstatně zkomplikoval.
Situace se změnila 5. května. Pornhub začal znovu umožňovat přístup také uživatelům iPhonů a dalších podporovaných zařízení Apple, pokud jejich systém potvrdil splnění požadované věkové hranice. Využil přitom funkce zavedené v britské verzi systému iOS 26.4.
Pro návštěvníky bez odpovídajícího ověření připravil Pornhub alternativní podobu stránky s nezávadným obsahem, například rozhovory či podcasty. Samotná návštěva webu tedy automaticky neznamená možnost přehrávat pornografická videa.
Pornhub
Foto: Magnific
Ani ověření přes Apple nemusí stačit
Zapojení Applu mělo vyřešit jeden z největších problémů ověřování věku na internetu. Uživatel by nemusel každému
pornografickému webu samostatně předkládat doklad totožnosti. Místo toho by stránka získala informaci, zda zařízení poskytuje odpovídající potvrzení věku.
Takový systém může snížit potřebu opakovaného sdílení citlivých osobních údajů. Zároveň ale přináší otázku, nakolik spolehlivě dokáže rozlišit dospělého člověka od dítěte, které používá stejné zařízení.
Právě tím se nyní zabývá britský regulátor Ofcom. Dne 23. září 2026 oznámil vyšetřování společnosti Aylo kvůli podezření, že nový proces ověřování věku nebyl před zavedením dostatečně prověřen.
Regulátor upozornil na možnost, že použitý mechanismus nemusí být dostatečně účinný při zabránění přístupu nezletilých k pornografickému obsahu. Nejde přitom o vyšetřování Applu. Odpovědnost za splnění zákonných povinností nese provozovatel Pornhubu.
Důležité je také to, že zahájené řízení samo o sobě neznamená prokázané porušení zákona. Výsledek může rozhodnout o tom, zda platforma bude muset svůj přístup k ověřování uživatelů dále změnit.
Co to znamená pro sledování Pornhubu v Česku?
Ačkoli britská opatření neplatí automaticky pro Českou republiku, také Evropská unie připravuje výraznější změny v ověřování plnoletosti.
Evropská komise už 26. března 2026 zveřejnila předběžná zjištění, podle kterých Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos nedostatečně chrání nezletilé před přístupem k pornografickému obsahu. Komise považuje obyčejné prohlášení uživatele, že mu bylo 18 let, za neúčinné. Provozovatelé mají možnost se ke zjištěním vyjádřit a řízení dosud nelze zaměňovat za konečné rozhodnutí o vině.
Evropská komise zároveň vyvíjí vlastní technické řešení ověřování věku. To bylo v dubnu 2026 označeno za funkčně připravené a členské státy jej mohou přizpůsobovat svým potřebám. Komise usiluje o jeho zpřístupnění napříč Unií do konce roku 2026.
Princip je odlišný od běžného předkládání občanského průkazu každé navštívené službě. Člověk by svůj věk potvrdil například prostřednictvím elektronické identity nebo dokladu. Následně by web obdržel pouze informaci, zda splňuje požadovanou věkovou hranici. Nemusel by znát jeho celé jméno, přesné datum narození ani číslo občanského průkazu.
Technologie má současně zabránit tomu, aby samotné ověřování umožňovalo sestavovat historii navštívených stránek. To ovšem neznamená, že tím automaticky zmizí ostatní způsoby sledování návštěvnosti nebo používání souborů cookies jednotlivými weby.
Pro české uživatele je zásadní rozlišovat mezi již zavedenými zahraničními opatřeními a připravovaným evropským řešením. K 8. listopadu 2026 nelze potvrdit, že by Pornhub plošně zavedl pro všechny návštěvníky z České republiky povinné ověření občanským průkazem nebo prostřednictvím konkrétní aplikace.
Britská zkušenost ale ukazuje, jak výrazně se mohou podmínky přístupu změnit. Zatímco dříve stačilo jednoduše potvrdit věk, dnes v některých zemích rozhoduje skutečné ověření plnoletosti. Další podobu těchto kontrol určí nejen technologická řešení, ale také postup evropských a národních regulátorů.
Zdroje