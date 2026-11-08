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Pornhub mění pravidla sledování videí. Některé uživatele už bez ověření nepustí

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Pornhub v Británii zásadně změnil přístup ke svým videím. Některým uživatelům stačí ověření přes iPhone, další se k obsahu nedostanou. Systém nyní prověřuje regulátor a podobné otázky řeší také Evropská unie.
Pornhub mění pravidla sledování videí. Některé uživatele už bez ověření nepustí

Pornhub mění pravidla sledování videí. Některé uživatele už bez ověření nepustí

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 21:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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