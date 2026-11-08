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HLEDÁME PÁNÍČKA: Pejsek Draco se stálým úsměvem. Za pamlsek by udělal stojku

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Dennívýzva
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Ve spolupráci s jihlavským útulkem, který sídlí v Pístově, přináší Jihlavská Drbna pravidelný seriál, v němž opuštěná zvířata hledají své nové páníčky. Dnes nový domov hledá zhruba pětiletý kříženec jménem Draco. Milý pes se stálým úsměvem.
HLEDÁME PÁNÍČKA: Pejsek Draco se stálým úsměvem. Za pamlsek by udělal stojku

HLEDÁME PÁNÍČKA: Pejsek Draco se stálým úsměvem. Za pamlsek by udělal stojku

Zdroj: Útulek pro opuštěná a nalezená zvířata Městské policie Jihlava
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 18:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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