Apple zpřísňuje pravidla v App Storu. Zaměřuje se na aplikace s intimním falešným obsahem tvořeným pomocí AI

Apple zpřísňuje pravidla v App Storu. Zaměřuje se na aplikace s intimním falešným obsahem tvořeným pomocí AIPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Apple zpřísňuje pravidla v App Storu. Zaměřuje se na aplikace s intimním falešným obsahem tvořeným pomocí AIZdroj: Apple
Článek byl publikován 20.10.2026 04:15
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